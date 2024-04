La valiente (y ambiciosa) decisión de Marc Guiu

Marc Guiu lo tenía claro ya hace semanas, pero todavía más después de confirmarse que Xavi Hernández continuará al frente del Barça la próxima temporada. El delantero de 18 años 'solo' ha disputado 182 minutos con el primer equipo este curso pero, pese a ello, se ve con fuerzas para pelear por oportunidades en la punta de ataque el curso que viene. A día de hoy, Guiu tiene claro que su decisión es la de priorizar continuar en la primera plantilla pese a que existen interesantes propuestas de cesión.

Los agentes de Guiu llevan tiempo trabajando con el Barça la renovación del ariete. Su contrato expira en 2025 y el deseo de Marc siempre ha sido clarísimo: seguir como auzlgrana porque este es el club de sus amores. De hecho, en comparación con las ampliaciones de Héctor Fort y Cubarsí, la de Guiu es la que está más avanzada. Las posturas de todas las partes son muy cercanas y su renovación será una realidad.

Paralelamente, tendría sentido pensar en que tras renovar el atacante podría salir cedido en busca de foguearse en algún equipo donde pueda jugar regularmente. Sin embargo, a día de hoy la decisión de Guiu es no escuchar dichas propuestas e intentar tener cierta cuota de protagonismo en el Barça de Xavi. Después, claro, todo puede variar durante la pretemporada y las prioridades del jugador pueden verse alteradas. En este punto también será importante conocer qué sucede con el filial, ya que un hipotético ascenso le abriría una vía de escape para poder tener más minutos.

Por otra parte, el hecho de que se haya ratificado la continuidad de Xavi no hace más que alimentar las esperanzas de Guiu. El catalán ya ha visto como en varios escenarios el técnico le ha preferido a él por delante de Vitor Roque, relegado a un segundo e incluso tercer plano. Hasta ahora, desde el club han mantenido que no hay caso, pero la realidad es que no se puede descartar que Roque salge en forma de cesión. Al margen de lo que ocurra con 'Tigrinho', lo cierto es que, ambicioso, Guiu se ve fuerte para disputarle el cartel de '9' suplente al brasileño.