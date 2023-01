Las lesiones amenazan de nuevo a los Bengals de Joe Burrow

El tackle izquierdo Jonah Williams es el tercer titular que cae lesionado en la línea de protección a Burrow Los Bengals superaron a Baltimore Ravens por 24 a 17 en un encuentro marcado por una gran acción defensiva de Sam Hubbard

Los Cincinnati Bengals, subcampeones de la Superbowl en 2022, entraban a la vigente temporada con todas las miradas puestas en su línea ofensiva, después de ver como las defensas rivales habían acribillado a Joe Burrow a lo largo de la campaña y como esa inoperancia había sido un factor clave para perder la gran final ante Rams

El quarterback fue capturado hasta en 70 ocasiones en el curso pasado sumando temporada regular y postemporada, unos datos abrumadores y que no pasaron desapercibidos por la front office de Cincinnati, que se puso manos a la obra en la pasada offseason.

A través de la agencia libre, llegaron tres pesos pesados para cimentar la línea ofensiva de la franquicia de Ohio: La’el Collins (tackle derecho), Alex Cappa (guard derecho) y Ted Carras (Center). Estos tres jugadores con experiencia en playoffs empezaron la temporada con ciertas dudas, pero el tiempo les dio la razón y aumentaron sus prestaciones a medida que el equipo mejoraba con el paso de las semanas.

Los Bengals se plantaron en el mes de diciembre como uno de los mejores equipos de la NFL y con una de las ofensivas más divertidas de toda la competición. Todo eran alegrías para los actuales subcampeones, pero los contratiempos físicos en sus hombres de línea han hecho mella en la moral del equipo, que deberá enfrentarse a Buffalo Bills en la ronda divisional sin tres titulares para proteger a Burrow.

La’el Collins se rompió los ligamentos de su rodilla a principios de diciembre, un jugador clave en el lado derecho de esa línea y que había sido titular en los 15 partidos de temporada hasta ese momento. El siguiente en caer sería el guard de ese mismo lado derecho, Alex Cappa, ex de Tampa, en la decimoctava y última semana de competición en la NFL.

Entrando a playoffs, las bajas en el lado derecho de la línea ofensiva de Bengals ya avisaban al equipo de posibles problemas en proteger a su quarterback o abrir espacios para sus corredores, pero nadie esperaba otra baja más, la de Jonah Williams en el tackle izquierdo.

Coach Zac Taylor calls it "week to week," which is an indication Jonah Williams would have a shot if the #Bengals keep advancing. https://t.co/SLgHrK6Vqt