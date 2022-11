Patrick Mahomes sigue siendo el rey de la NFL

El quarterback de Kansas se encuentra en un estado de forma pletórico al mando de unos Chiefs que aspiran a ganar el anillo de campeón, como ya hicieron en 2020 Patrick Mahomes está demostrando por qué es el quarterback más imprevisible de toda la NFL, y es ahora mismo el máximo candidato a MVP de la temporada

Tras un decepcionante final de temporada en la 21/22, en que los Kansas CIty Chiefs cayeron de manera sorpresiva en la final de la AFC ante los Cincinnati Bengals, el equipo dirigido por Andy Reid está cosechando una de las mejores campañas desde que tomó el cargo como entrenador jefe en 2013.

Y su quarterback, Patrick Mahomes, está volviendo a ser ese jugador indefendible e irreconocible para los defensores rivales que atemoriza toda la NFL.

Los Chiefs, con la marcha de Tyreek Hill a los Miami Dolphins la pasada offseason, parecían un equipo demasiado debilitado en la posición de Wide Receiver. La dupla entre Hill y Mahomes era una de las más temidas de toda la liga, con un juego en profundo que dejaba a las secundarias rivales prácticamente sin respuesta.

La franquicia perdió además de Hill otros activos muy importantes para el equipo en otras posiciones, como fue Tyrann Mathieu, uno de los mejores safeties de la liga, y Demarcus Robinson y Byron Pringle en la posición de WR, otro varapalo más para el abanico de Mahomes en materia de receptores.

Más allá de las pérdidas de nombre en su plantilla, los equipos de la AFC Oeste, con Chargers, Raiders y Broncos, sumaron jugadores de élite a sus plantillas y subieron exponencialmente el nivel de una división dominada por los Chiefs. Davante Adams, Russell Wilson o Khalil Mack fueron algunos de los nombres que llegaron a una división plagada de talento individual y que se presentaba como la más competida de toda la NFL.

Con todo este panorama se auguraba una temporada difícil para los Chiefs, al menos, luchando hasta el final para capturar el primer puesto de la división, algo que se ha convertido la tónica en las últimas seis temporadas, en las que el equipo de Andy Reid ha ganado la AFC Oeste casi sin competencia.

La realidad es que Kansas, tras diez partidos disputados, lidera esta división y la conferencia americana con ocho victorias y tan solo dos derrotas, con un Patrick Mahomes en modo MVP que está demostrando (una vez más) por qué es el mejor jugador de la liga.

Las cifras hablan por sí solas. El quarterback de Kansas acumula 3265 yardas aéreas esta temporada y 28 pases de touchdown, liderando la liga en ambos registros. En sus más de 366 pases intentados ha lanzado siete intercepciones, una cifra para nada alarmante y que no parece preocupar demasiado a una ofensiva que mejora al paso de los partidos gracias al nivel estelar de su mariscal de campo.

La última actuación de Mahomes ante Chargers, partido en que lideró el drive ganador del encuentro exhibiendo otra vez más su amplio abanico de recursos, ha vuelto a poner sobre la mesa la firme candidatura de Kansas para alcanzar la Superbowl, como ya hizo por última vez en 2021, año en que perdió la gran final ante Tom Brady y sus Buccaneers.

Ante el equipo angelino, se volvió a ver esa versión imparable de Mahomes, encontrando con una facilidad pasmosa a sus receptores y soltando pases extremadamente precisos en zonas del campo pobladas de defensores. Acabó el partido con 329 yardas de pase en las que conectó tres touchdowns.

En esta jugada, Mahomes completó un pase de 17 yardas a Travis Kelce, su socio favorito en ataque, para anotar el touchdown y remontar el partido en el último instante. El quarterback de Chiefs mueve en motion a Justin Watson e interpreta la defensa individual rival.

Kansas plantea una jugada en donde dos de sus receptores corren rutas cruzadas para crear tráfico en la zona media. La buena ruta de su tight end, cubierto por uno de los mejores safeties de la NFL, Derwin James Jr, le permite a los Chiefs rematar su drive.

QB Patrick Mahomes finds TE Travis Kelce for their 3rd touchdown connection of the evening, this one coming with 30 seconds remaining in the game to re-take the lead. PAT is good. #Chiefs - 30#Chargers - 27#ChiefsKingdom #BoltUp pic.twitter.com/m29DFvSQ42 — Devon Clements (@DevclemNFL) November 21, 2022

Ni Allen, ni Hurts ni tampoco Tagovailoa. El MVP de la temproada 2022/23 tiene, ahora mismo, nombre y apellido: Patrick Mahomes.

El quarterback de Chiefs es un quebradero de cabeza par cualquier defensa, en especial a las de su división, ya que posee un récord positivo de 24-4 en enfrentamientos con equipos de la AFC Oeste, una cifra demoledora que habla de la dominancia no solo del equipo de Kansas sino también de su jugador franquicia.

Mahomes está consiguiendo dirigir un ataque a las mil maravillas incluso sin dos de sus principales receptores en las alas abiertas por lesión: Juju Smith-Schuster y Mecole Hardman, motivo por el que su fiel escudero, Travis Kelce, está volviendo a ser la punta de ataque en cuanto el quarterback mira a que manos pasar.

El Tight End de los Chiefs lidera todas las estadísticas en su posición. Es el ala cerrada con más recepciones, más yardas conseguidas vía aérea, con 855, y más touchdowns anotados, con 11. Kelce atrapa balones y corre rutas como cualquier otro wide receiver élite de la liga, y gracias a su físico imponente, consigue ganar prácticamente todos los duelos que la defensa le plantea.

Una de las principales virtudes de Patrick Mahomes es su extrema precisión en pases con ventanas muy pequeñas, situaciones en donde el balón solo puede ir a un sitio para encontrar las manos de sus receptores. El quarterback de Chiefs parece no encontrar demasiada dificultad en pases casi imposibles para cualquier otro jugador.

En esta jugada, Mahomes lanza un pase de 40 yardas que conecta con Jody Fortson, que tan solo debe estirar las manos para acomodar la llegada del ovoide. El cornerback de Chargers, Bryce Callahan, defiende la ruta a las mil maravillas pero poco puede hacer con el excelente ball placement de Mahomes:

Mahomes es, además de un preciso pasador, un jugador que se encuentra cómodo en situaciones donde se rompe el pocket y debe buscar otras alternativas a su jugada, ya se via áerea o por piernas.

Mahomes es capaz de encontrar a sus receptores con rapidez incluso cuando está siendo presionado por la línea rival y debe salir del pocket, hecho que obliga a la secundaria enemiga a retroceder para así evitar un posible big play.

El quarterback aprovecha este espacio que genera la defensa rival para conseguir muchos primeros downs en carrera y esta temporada estamos volviendo a ver esa versión imparable de Mahomes con sus piernas. En esta jugada, el jugador de Chiefs hace parecer fácil una situación de scramble en tercera y 17:

También es el quarterback más habilidoso lanzando desde varias plataformas. Es capaz de soltar un pase teledirigido sin importarle demasiado si sus pies están plantados o si su cuerpo esta posicionado para lanzar el balón sin riesgo de ser interceptado.

Mahomes encuentra siempre una solución, y esta faceta lo convierte en uno de los jugadores más imprevisibles de esta liga. En esta jugada a principio de temporada, Mahomes encontró a Josh Mickinnon en un lanzamiento propio de un videojuego, lanzando un pase en una posición antinatural para un quarterback.

Además de un juego de pase que carbura a las mil maravillas, los Kansas City Chiefs están consolidando otras dos facetas importantes para que un equipo aspire a lo más lejos en los playoffs: Un juego de carrera solvente y una línea defensiva que consiga presionar al quarterback rival.

Tras el decepcionante rendimiento de Clyde Edwards-Helaire, elección de primera ronda del draft en 2020, Mahomes está confiando el ataque terrestre a Isiah Pacheco, seleccionado en la posición número 251 hace tan solo unos meses, quien está demostrando ser una alternativa más que eficiente para la ofensiva de Kansas en situaciones donde la defensa se prepara para el pase.

Además de tener un primer paso rápido, Pacheco es un currante nato, y recurrentemente lo vemos alineado como un bloqueador más para Mahomes. Atentos al esfuerzo del #10 de Kansas:

Saw James creeping and was mentally ready for him to undress the back..



Great job by Pacheco in pass pro to buy Mahomes the time. pic.twitter.com/IH3wK0lYG7 — Matt Lane (@Matty_KCSN) September 16, 2022

En materia de Línea defensiva, Chris Jones está volviendo a ser el líder en la presión al quarterback rival y es el quinto jugador de la liga con más sacks, con 9. Además suma 2 fumbles forzados y 22 tackles, guarismos que están haciendo a la defensa de Chiefs una unidad difícil de contener para la OL rival.

El rendimiento individual de Mahomes, sumado a todos los elementos que está incorporando Andy Reid al equipo, están confeccionando unos Kansas City Chiefs imparables en partidos donde el marcador se va muchos puntos, una situación en la que el quarterback del conjunto de Misuri está demostrando ser imparable.

Estos Chiefs parecen haber tocado la tecla correcta en el momento idóneo de temporada, con Bills, Eagles y Miami como los actuales máximos competidores para hacerse con el anillo de campeón y levantar el ansiado trofeo Vince Lombardi.