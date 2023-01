Purdy, Lawrence y Jones: debut de ensueño en playoffs

Los tres quarterbacks debutaron en playoffs en la pasada ronda de Wild Card, todos con victoria y una gran actuación La NFL ya prepara la próxima ronda divisional de postemporada donde Eagles y Chiefs, ambos campeones de conferencia, vuelven del ‘bye week’

Debutar en los playoffs de la NFL no es cosa fácil para los quarterbacks, que en muchas ocasiones pecan de ser novatos ante los grandes focos de la liga cuando llegan los partidos de enero. De maneras distintas, Lawrence, Purdy y Daniel Jones aprobaron y con nota su primer partido en postemporada.

Trevor Lawrence, en su partido ante Los Angeles Chargers, pasó de protagonizar uno de los peores debuts para un quarterback en la historia de la NFL a ser el líder de una de las mayores remontadas nunca vistas en postemporada.

En la primera parte, el quarterback de Jaguars registró hasta 4 intercepciones a las manos de su rival, tres de ellas hacia Asante Samuel Jr que hasta este momento tan solo había conseguido dos en todo el curso.

Era el peor inicio posible para el ex de Clemson que veía como los Chargers se colocaban 27-0 en el marcador gracias a sus errores en el juego de pase. Tan solo registró 77 yardas y un touchdown en los dos primeros cuartos con un paupérrimo rating de pase de 24.5. Tras una espectacular segunda mitad de temporada, todo parecía salirle mal al de Jacksonville en su estreno en playoffs..

Pero si una cosa ha caracterizado a este jugador desde su etapa universitaria es su carácter competitivo y su afán de redención, cosa de la que hizo gala en los segundos treinta minutos de encuentro.

Todo lo que no salía antes ahora encajaba a las mil maravillas. La defensa de Jacksonville ahora si paraba a Herbert y le daba la oportunidad al ataque de brillar, y vaya si lo hizo. Trevor Lawrence lideró la ofensiva de Doug Pederson y firmó una segunda parte que ya es historia de la NFL: 18/23 en pases, 211 yardas, tres touchdowns y un rating de 144.5.

Conectó con los habituales Evan Engram y Christian Kirk para touchdown y ahora sí que Travis Etienne encontraba espacios vía terrestre. Lawrence le dio la oportunidad a su kicker para ganar el partido, que acabaría a su favor por un 30-31 en el luminoso.

¿Quién dijo que Daniel Jones no estaba preparado para ser titular en la NFL? Pocos saldrán a la palestra después de la actuación del quarterback en Minnesota, que lideró al equipo hacia la primera victoria en playoffs desde 2011.

Bajo las órdenes de Brian Daboll, Jones se ha encargado de acallar las dudas sobre su capacidad como líder de la ofensiva, y en el partido ante Vikings de Wild Card brilló con luz propia y firmó cifras históricas.

‘Danny Dimes’ se convirtió en el primer jugador en la historia de los playoffs en pasar 300 yardas y dos touchdowns y correr para otras 75 yardas. Completó 24/35 en lanzamientos y controló en todo momento el tempo del partido.

El jugador de cuarto año volvió a demostrar su capacidad para correr una vez se siente presionado por el rival, y ante Vikings consiguió así buenos primeros downs que colocaron a Giants en magníficas posiciones de campo.

El play action con Barkey le permitió encontrar la espalda de los linebackers en numerosas ocasiones, conectando con Isiah Hodgins y Darius Slayton en la mayor parte de sus intentos. DJ no se intimidó y nos regaló 60 minutos de gran calidad en la posición de quarterback. Saquon, su fiel acompañante en la posición de runningback, volvió a ser su mejor y más fiable opción en downs de corto yardaje y jugadas decisivas.

En esta secuencia, la ofensiva de Giants amaga el juego de carrera hacia el lado derecho y la defensa rival cae por completo al engaño en el play action. Daniel Jones juega el roll out hacia la izquierda donde conecta un pase de 9 yardas con Bellinger para touchdowns. Magnífica ejecución de todos.

