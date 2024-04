Real Sociedad-Real Madrid: horario y dónde ver hoy por TV el partido de la jornada 33 de LaLiga EA Sports

Real Sociedad y Real Madrid se enfrentan en la jornada 33 de LaLiga. El conjunto blanco ganó el clásico y saca once puntos al FC Barcelona, dejando la liga casi sentenciada. Los donostiarras siguen en su lucha por Europa tras empatar en Getafe.

El Real Madrid ha superado la semana más decisiva de la temporada. Resistió en Manchester hasta los penaltis, donde Lunin se erigió como héroe parando dos para dar el pase al cuadro de Ancelotti. El pasado domingo, los blancos vencieron al Barça por 3-2 en el Santiago Bernabéu, con una gran actuación de Lucas Vázquez y un gol en el descuento de Bellingham. Si mantienen la ventaja frente a los culés, pueden cantar el alirón en las próximas jornadas.

Sin Mendy ni Bellingham

Además de Courtois y Alaba, Ferland Mendy y Jude Bellingham no han entrado en la convocatoria y serán baja ante la Real Sociedad. El lateral francés no jugó ante el Barça por una sobrecarga por el esfuerzo en el Etihad, y el inglés no entrenó el jueves por una gastrointeritis. Rodrygo tampoco participó en el entrenamiento por una gripe, aunque sí ha entrado en la convocatoria. El técnico italiano podría hacer rotaciones pensando en el próximo partido de Champions ante el Bayern, teniendo en cuenta también el desgaste de la semana pasada.

La Real Sociedad, por su parte, lleva cinco partidos sin perder después de las eliminaciones de Copa del Rey y la Champions League. Pero los dos últimos empates han acercado a Betis y Valencia a la sexta plaza, por lo que los de Imanol no se pueden permitir más tropiezos con un calendario algo complicado hasta final de temporada.

El conjunto 'txuri-urdin' sigue sufriendo varias bajas. Aihen Muñoz, Carlos Fernández y Merquelanz no estarán ante el Madrid, y el equipo sigue pendiente de la evolución de Hamari Traoré. Brais Méndez se ha reincorporado con el grupo, y no se descarta que pueda tener minutos. El gallego se ha recuperado con la mitad de tiempo previsto.

Recordemos que el partido se adelantó al horario previsto debido a que el Real Madrid pidió jugar el viernes, para tener más tiempo para preparar la ida de semis ante el Bayern. En la primera vuelta, los de Ancelotti vencieron a los de Imanol Alguacil por 2-1 en el Santiago Bernabéu.

Horario y dónde ver el Real Sociedad - Real Madrid

El partido entre Real Sociedad y Real Madrid se disputa el viernes 26 de abril a las 21.00 horas (CET) en el Reale Arena. El encuentro se podrá ver por TV por Movistar+. También se podrá seguir por la retransmisión en directo que ofrecemos en SPORT.