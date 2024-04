Aitana "Si lo hicimos en 45 minutos, ¿por qué no en 90?"

Pocos ganan en autoexigencia y determinación a Aitana Bonmatí. Es la primera, siempre, en mantenerse con los pies en el suelo cuando las cosas van bien. "Partido a partido". Y, a la vez, la primera en hacer autocrítica cuando van mal. Pero también en hacer que todo el mundo confíe en ella y en su equipo.

La de Sant Pere de Ribes no ha dejado de pensar en el Chelsea ni un solo día desde que terminó el partido en Montjuïc y en cómo podían revertir la situación. Ya en la presentación del nuevo avión de Vueling personalizado con la imagen del Barça femenino, Aitana dijo que este partido era "un reto importante, de los que no estamos tan acostumbradas", pero que tenía "ganas y confianza plena en este equipo".

En la previa, ya en Londres, se 'vistió' de capitana y habló en nombre de todas, para proyectar una imagen de unión en un momento tan importante y, sobre todo, de confianza en la remontada. "No es un resultado abultado. Supimos remontar un 0-2 en 45 minutos. ¿Por qué no remontar un 0-1?". Y añadió que el resultado de la ida no cambia mucho, porque "somos un equipo que siempre sale a ganar y no a especular. Mañana tenemos que ganar y es lo que hubiésemos venido a hacer igualmente".

Una lección

Y habló de la lección que se llevó de Montjuïc. "De las derrotas se aprende. Es donde más puedes reflexionar y ver lo que no has hecho bien. Sí que es cierto que no estamos acostumbradas a perder. Hemos analizado bien el partido anterior. Tenemos plena confianza en cómo se ha trabajado esta semana y en el partido de mañana".

Aitana está preparada para asaltar Stamford Bridge. Es especialista en las grandes citas y en dar el doscientos por cien cuando el equipo la necesita. "Son los partidos que motivan y nos hacen sacar lo mejor de cada una. Hemos tenido remontadas en momentos más difíciles, vamos a darlo todo". Son las palabras que la afición necesita escuchar. Pero también sus compañeras. Todas a una