El vómito de Álex Márquez antes de su caída

A cuatro vueltas del final, Álex Márquez finalizó por los suelos de la carrera al esprint tras vomitar El piloto español confesó también que le están costando las salidas con esta moto

Una nueva carrera al esprint, esta vez en el Gran Premio de Las Américas de MotoGP, que fue un auténtico sufrimiento para Álex Márquez. El piloto español se sintió indispuesto entre la calificación y la prueba al esprint, algo que le complicó la disputa de esta última y que le provocó acabar por los suelos tras vomitar previamente.

Vómito antes de la caída

A cuatro vueltas del final, Álex Márquez finalizó por los suelos de la carrera al esprint del Gran Premio de Las Américas de MotoGP, provocado por vomitar algo que le sentó mal antes de la disputa: "No sé si podía haber hecho el podio, pero la quinta plaza y seguir luchando sí. He salido muy mal. En la primera curva lo he arreglado más o menos y luego he intentado no ponerme nervioso, para ir paso a paso. Aquí era difícil adelantar y era un poco descarte. En la recta de atrás todo el mundo se iba largo y era fácil cometer errores. He intentado no ponerme nervioso, pero a mitad de carrera he empezado a sentirme mal de la barriga y en la frenada en la que me he caído he vomitado. Es como que ha entrado en colapso el cuerpo. No sé. Algo me ha sentado mal de la comida, aunque he comido igual que siempre. Por lo que sea, he vomitado. He dejado el freno y he entrado demasiado inclinado. Luego, cuando he llegado a la oficina, he vuelto a vomitar, pero ya todo limpio. Algo me ha sentado mal y tenía como un tapón. Ahora a descansar para mañana. Será una carrera larga y dura. Tenemos ritmo. Me quedé sin fuerza, pero podíamos mantener el ritmo, lo que me hace estar contento. A mejorar las salidas, que es el punto clave", explicó el piloto español para los micrófonos de DAZN.

Carrera de hoy

"Por lo visto en la Práctica 3, la carrera larga nos da algo más. La salida con esta moto me está costando, porque es un embrague diferente a la Honda. Si tuviera que cambiar algo de esta moto comparado con la Honda, sería la salida, pero todo no puede ser bueno. A intentar salir mañana estandar y pasar la primera vuelta tercero, con el grupo de cabeza, para que nos abra camino Pecco, que tiene un poco más que el resto", explicó Álex Márquez, confiado en poder tirar tras la salida, a pesar de que le está costando el inicio.

'Pelea' con Bagnaia

"Se ha malinterpretado lo de la Q2 porque se ha visto como una batalla entre Pecco y yo, pero no era eso. Era que tenía dos pilotos más atrás y estábamos primero y segundo, así que no íbamos a tirar de todo el tren. Al final ha tirado de Marini, pero no era una batalla entre nosotros", comunicó el piloto español al respecto.