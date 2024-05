Esplugues, Sant Cugat i Barça pugen al podi del Campionat d'Espanya

Cap de setmana rodó per al voleibol català femení que ha mostrat la seva força al Campionat d’Espanya cadet femení, que s’ha celebrat a Astúries. Les noies del CV Esplugues s’han proclamat campiones de la categoria i l’han acompanyat al podi el DSV CV Sant Cugat i el CVB Barça, segones i terceres, respectivament. El CN Sabadell aconsegueix el bronze en categoria masculina.

Dels 32 equips de tota Espanya que han participat en el campionat la representació catalana ha disputat una competició sense fissures. Mentre les de Sant Cugat superaven la primera fase com a primeres de grup guanyant els tres partits, les blaugrana i les d’Esplugues aconseguien la primera plaça tot i sumar una derrota. Els tres equips seguien demostrant la seva superioritat també a vuitens de final, assegurant estar entre els vuit millors d’Espanya.

Els quarts de final ja es van mostrar més complicats per a les de Sant Cugat i el CV Barcelona Barça que van necessitar arribar al cinquè set per tancar el partit. Per la seva banda, les noies d’Ivan Silverio, que anaven de menys a més assolien la classificació per semifinals amb un contundent 3-0 davant el Radiokable Albolote. Amb els tres equips a semifinals, un o dos queien segur en la lluita pel títol. La fortuna va emparellar al DSV CV Sant Cugat amb el Farmacia del Paseo Gandía. Un partit que es va decidir en 3 sets a favor de les catalanes.

L’altra semifinal enfrontava el BBC packaging – Esplugues amb les blaugrana. Les espluguines només van cedir en el segon set, tancant un 3-1 que les situava a la gran final juntament amb el DSV CV Sant Cugat. La pista central del pavelló de Llanes va viure tant la final com la lluita pel tercer calaix del podi. El BBC packaging Esplugues va seguir demostrant la seguretat i solidesa en el joc que va anar agafant durant el campionat i, tot i perdre el primer set, va saber remuntar i posar-se el partit de cara per acabar guanyat per 3-1. Per la seva banda les blaugrana seguien la mateixa tònica, i després de cedir el primer, van guanyar els tres següents parcials assegurant-se el tercer calaix d’un podi català.

BRONZE CATALÀ A CASTELLÓ

A Castelló, el CN Sabadell i el FC Barcelona, han participat en el Campionat d’Espanya cadet masculí. D’entre els 24 participants, els sabadellencs han aconseguit pujar al tercer calaix del podi i els blaugrana han assolit la novena posició. Els dos equips aconseguien passar la primera fase entre les dues primeres posicions, el que garantia quedar entre els 12 primers i seguir lluitant pel títol. Mentre els blaugrana es despenjaven a la segona fase, el CN Sabadell seguia mostrant la seva millor versió i passava, de nou, com a primer de grup i, per tant, s’ho jugava tot a semifinals. Aquí, davant un potent CVLeganes.com que va haver de suar de valent en un partit de màxima igualtat, van caure per 31-33/27-25/25-17/27- 25. Tot i la derrota van saber reposarse i guanyar al Korbis-Lambetadas per 3-1 i guanyar la medalla de bronze al Campionat d’Espanya cadet masculí.

LIDERATGE A CATEGORIES DE BASE

Al Campionat d’Espanya juvenil, que es va disputar de l’1 al 5 de maig, els equips catalans també van aconseguir finalitzar en posicions destacades. El DSV CV Sant Cugat va aconseguir el títol de campió estatal i el Barça CVB de sots campió. Mentre que el CV Esplugues va ser sisè. En categoria masculina, FC Barcelona va acabar cinquè, seguit del CN Sabadell. Des d’avui, 15 de maig i fins al dia 19 es disputaran els Campionats d’Espanya de categoria júnior on participaran 8 equips catalans, 5 de femenins.

Representants habituals

El DSV CV Sant Cugat és el club català que participarà a tots els Campionats d’Espanya de categories de base, ja que s’ha classificat en categoria aleví, infantil, cadet, juvenil i júnior femenina. Igual que el CN Sabadell que participarà amb cinc equips al campionat d’Espanya, quatre d’ells masculins, d’infantil a júnior, i un de júnior femení. El CV Esplugues ho ha aconseguit en quatre ocasions, d’aleví a juvenil. Pel que fa als equips blaugrana, tant el FC Barcelona, en categoria masculina, com el Barça CVB, en la femenina, participaran a tres campionats d’Espanya; cadet, juvenil i júnior els masculins i infantil, cadet i juvenil els femenins.