Jaume Masiá se adjudica la 'pole' en Austin en Moto3

El piloto español vuela en el circuito de Las Américas, por delante del japonés Ayumu Sasaki y de Iván Ortolá

El español Jaume Masiá (Honda) ha conseguido la quinta "pole position" de su carrera deportiva y la primera de la presente temporada, al ser el más rápido en la segunda clasificación para el Gran Premio de las Américas de Moto3 en el circuito COTA (Circuit Of The Américas), por delante del japonés Ayumu Sasaki (Husqvarna) y del también español Iván Ortolá (KTM).

Hubo numerosas caídas, tanto en la primera como en la segunda clasificación, que dejaron a varios pilotos sin conseguir una clasificación oficial en las mismas, lo que les relegó al final de la tabla de cada una de ellas, como en el caso de David Almansa (CFMoto) en la primera, o David Muñoz (KTM) en la segunda.

Pronto se quedó sin opciones en la primera clasificación el joven David Almansa (CFMoto), que se fue por los suelos nada más salir a pista y ya sin posibilidad de regresar a su taller para reparar los daños en su moto, lo que le obligará a salir en la última posición, cuando en pista había apenas seis pilotos que hubiese logrado un tiempo de clasificación.

It's pole position for @jaume_masia! 👏



His first since this very GP two years ago! ⏪#AmericasGP 🇺🇸 pic.twitter.com/evUTp1WZCs