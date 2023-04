Vietti clava la última vuelta para llevarse la 'pole' en Austin en Moto2

El piloto italiano partirá este domingo desde la primera posición, por delante del murciano Pedro Acosta y el checo Filip Salac

El italiano Celestino Vietti (Kalex) logró la 'pole position' para el Gran Premio de las Américas de Moto2, en el circuito COTA (Circuit Of The Américas), en la última vuelta que completó.

Vietti, sumó su cuarta 'pole position' en Moto2 -la última la logró el pasado año en el circuito italiano de Misano Adriático- y la quinta de su carrera deportiva. Le acompañarán en la primera línea de salida el español Pedro Acosta (Kalex) y el checo Filip Salac (Kalex).

And that's POLE POSITION for Celestino Vietti! 👏



Nice to see the Italian back on form again! 💪#AmericasGP 🇺🇸 pic.twitter.com/mmJh7Pd2Jz — MotoGP™🏁 (@MotoGP) 15 de abril de 2023

La primera baja de la categoría la protagonizó el surafricano Darryn Binder (Kalex), que se fracturó la mano derecha y tendrá que ser intervenido quirúrgicamente, por lo que ha sido declarado "no apto" para la carrera estadounidense, mientras que el español Fermín Aldeguer (Speed Up) sentía mucho dolor en la mano izquierda, aunque sin sufrir ningún tipo de fractura que le impidiese disputar la primera clasificación.

Aún con una fuerte abrasión en el dedo corazón de la mano izquierda, Fermín Aldeguer decidió salir a disputar la primera clasificación y aunque inicialmente le costó coger un buen ritmo para lograr un tiempo de clasificación, cuando lo hizo, en la segunda vuelta lanzada, se puso segundo con 2:10.057, con Somkiat Chantra como líder y ambos superados por el neerlandés Bo Bendsneyder (Kalex).

[Consulta la clasificación de Moto2]

En la cuarta plaza se situó Alonso López (Speed Up), lo que también le daba el pase a la segunda clasificación todavía con seis minutos por delante y muchos pilotos con el ritmo suficiente para intentar superarlos en los últimos instantes.

Alonso López intentó mejorar su rendimiento para evitar sorpresas, pero en uno de sus ataques de vuelta rápida tuvo un susto importante en la curva veinte, la de entrada a la recta de meta, que por milésimas de segundo le impidió mejorar, y el siguiente intento fue anulado por exceder los límites del trazado.

Otro español, Sergio García Dols (Kalex), se cayó en la curva once, con lo que todos los pilotos que venían por detrás veían anulada su vuelta al mostrarse bandera amarilla en ese punto, mientras que en el primer sector también caía David Sanchís, lo que literalmente cerraba la primera clasificación, con Bendsneyder, Chantra, Aldeguer y López como clasificados.

El checo Filip Salac salió desde los primeros instantes de la segunda clasificación dispuesto a intentar ser el más rápido, lo que le hizo ponerse primero con un tiempo de 2:09.548, en tanto que el británico Sam Lowes (Kalex) se iba por los suelos en la curva nueve y quedaba literalmente sin opción de continuar.

[Consulta el calendario de Moto2]

Tras Salac se situó el italiano Celestino Vietti (Kalex), con Alonso López tercero, por delante de los españoles Manuel "Manugas" González (Kalex) y Arón Canet (Kalex).

El siguiente ataque a la vuelta rápida de la categoría lo intentó el español Pedro Acosta (Kalex), que se situó cuarto, con un par de los cuatro parciales del giro de vuelta rápida en su poder, y aún con más de siete minutos de sesión por delante.

El neerlandés Bendsneyder, en su segundo "time attack", desbancó de la primera línea a Alonso López, al lograr el tercer mejor tiempo, mientras por detrás Pedro Acosta encadenó una segunda vuelta rápida, 2:09.452, que le encaramó a la primera posición, con 96 milésimas de segundo de ventaja sobre Filip Salac.

Tanto a Acosta como a Salac los superó en su sexta vuelta el italiano Celestino Vietti, que rodó en 2:09.432, ya prácticamente sin tiempo para poder mejorar sus mejores marcas personales.

Vietti ocupará la mejor posición de la formación de salida junto a Pedro Acosta y Filip Salac; con Bo Bendsneyder, Alonso López y Jake Dixon en la segunda línea; Arón Canet, Tony Arbolino y "Manugas" González en la tercera; Jeremy Alcoba, Fermín Aldeguer y Barry Baltus en la cuarta; y Albert Arenas Dennis Foggia y Somkiat Chantra en la quinta.