Bagnaia se anota una 'pole' de récord en Austin

El italiano bate el tiempo más rápido del circuito de Las Américas y partirá desde la primera posición, por delante de Álex Rins y Luca Marini

El italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati Desmosedici GP23) consiguió este sábado una nueva 'pole position', la duodécima de su carrera deportiva en MotoGP, y un nuevo récord del circuito de Las Américas, escenario del Gran Premio de Las Américas.

Bagnaia batió con su registro de 2:01.892 el anterior récord del trazado, que tenía desde el año pasado en 2:02.039 el español Jorge Martín.

La primera clasificación vio el protagonismo de las Ducati una vez más, con el líder del mundial, el italiano Marco Bezzecchi, y el francés Johann Zarco peleando por las dos primeras posiciones, en tanto que otro italiano, Franco Morbidelli (Yamaha YZR M 1), y el español Joan Mir (Repsol Honda RC 213 V) intentaban acercarse a sus rivales.

Mir consiguió rebajar por apenas dos milésimas de segundo el registro de Zarco, pero todavía quedaban casi dos minutos de clasificación para dar una última vuelta en la que arañar alguna milésima más.

El español Raúl Fernández (Aprilia RS-GP) fue otro de los que intentó mejorar su registro, pero en su afán por conseguirlo acabó cometiendo un error en la curva 2 que le hizo rodar por los suelos.

Sólo Zarco podía alejar al piloto de Repsol Honda de conseguir el pase a la segunda clasificación y en su último intento lo consiguió. Doblegó tanto a Marco Bezzecchi como a Joan Mir, que tendrá que tomar la salida desde la decimotercera posición, quinta línea, de la formación inicial.

La segunda clasificación se presentó por tanto con nada menos que seis Ducati entre los doce clasificados, que partían como favoritos para conseguir la tercera "pole position" de la temporada.

El primero en saltar "a la palestra" fue el español Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP) que logró el mejor mejor tiempo, pero tras su estela iban su propio compañero de equipo Maverick Viñales y el italiano 'Pecco' Bagnaia, que fueron, sucesivamente, rebajando la mejor referencia de la categoría.

Otro español, Jorge Martín (Ducati Desmosedici GP23), que estaba entre los más rápidos de la categoría, se fue por los suelos en el segundo sector, en la curva siete, mientras por detrás de él, Alex Márquez (Ducati Desmosedici GP22) rodó en 2:02.242, exactamente el mismo tiempo, a la milésima de segundo, que el italiano Bagnaia.

Y fue entonces cuando comenzó la guerra de estrategias y de nervios, con Bagnaia intentando evitar que Alex Márquez se pusiera tras su estela y con un Jorge Martín que llegó en una moto de asistencia a toda prisa a su taller para salir con su segunda moto e intentar mejorar la novena posición que por entonces ocupaba.

Mientras Bagnaia y Alex Márquez protagonizaban su particular pugna, el australiano Jack Miller (KTM RC 16) se iba por los suelos en la curva uno intentando seguir al español Aleix Espargaró y una curva más tarde, en la segunda, se iba por los suelos nuevamente Jorge Martín, y en la curva quince era Alex Márquez el que también se quedaba fuera de juego.

La última vuelta lanzada mantuvo a 'Pecco' Bagnaia en parciales de vuelta rápida, perseguido por su compatriota Luca Marini, para conseguir la "pole position" el vigente campeón del mundo, que marcó un espectacular 2:01.892, que era nuevo récord del circuito.

Tras Bagnaia se tuvo que conformar con la segunda plaza un espectacular Alex Rins con su Honda RC 213 V, que por algunos momentos ocupó la primera plaza, con Luca Marini tercero tras el rebufo de su compatriota.

En la segunda línea acabó Alex Márquez, junto a Marco Bezzecchi y Aleix Espargaró, con Fabio Quartararo, Maverick Viñales y Johann Zarco en la tercera línea, y Jack Miller, Brad Binder y Jorge Martín, en la cuarta.