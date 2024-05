Javi Puado: "Todo pasa por ganar el lunes"

Javi Puado, como el resto de la plantilla, todavía no tira la toalla y quiere subir a Primera División de forma directa. Sabe que está complicado y que las matemáticas cada vez son menos optimistas, pero el Espanyol lo intentará hasta el final. Ese mensaje ha querido remarcar el '7' blanquiazul en rueda de prensa: "Estamos centrados en ganar el lunes. Todo pasa por ahí y esperar. Ahora ya no depende de nosotros, pero el objetivo no cambia. Siempre que haya posibilidades lucharemos por el ascenso directo. Para nosotros es importante lograrlo. No hablamos todavía de que hay que ir al playoff, aunque también es una opción. Sea como sea lo tenemos que conseguir".

El equipo blanquiazul se medirá el lunes al Real Oviedo, otro de los equipos que lucha por el ascenso, en un partido en el que el Espanyol deberá seguir fiable atrás, pero darle una vuelta de tuerca al ataque. Para Puado, la clave está arriba: "Esto lo hemos hablado. Durante la temporada hemos tenido rachas de marcar muchos goles y también de encajar muchos. Ahora estamos bien defensivamente, de encajar menos, pero no está entrando. Tenemos que seguir luchando, seguir intentándolo. Hay veces que las cosas no salen como uno quiere, ojalá ganar todos los partidos 3-0 o 0-3".

El canterano blanquiazul se ha sorprendido por lo difícil que está siendo subir esta temporada en Segunda, aunque ya sabía que Segunda es una categoría complicada: "Sabía que era una liga muy complicada, pero yo esperaba que estuvieramos primeros y haber subido ya. Nosotros seguimos ahí en la pelea y hasta el final".

"A tope" ante el Oviedo

El '7'' blanquiazul no se perderá el partido ante el Oviedo por nada del mundo. Después de no poder estar con sus compañeros ante el Valladolid aquejado de unos problemas en su espalda, Puado solo piensa en estar disponible el lunes: "Estoy mejor, tengo un problema en la espalda, pero mejorando cada dia. Me molesta menos. Para el lunes, a tope".

Sobre su posición ideal en el terreno de juego, Puado indicó que "ya lo he dicho muchas veces, yo juego donde me ponga el mister. Siempre he dicho que cuanto más en el centro y más cerca de la portería, mejor. Pero no depende de mí".

Por último, el delantero quiso hacer un llamamiento a la afición: que sigan haciendo lo que llevan haciendo toda la temporada. "Que sigan animándonos como lo hacen, que nosotros intentaremos que las victorias lleguen cuanto antes", precisó.