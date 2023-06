Mercado de fichajes del 14 de junio, en directo | Mbappé, Kane, Bellingham...

11:00

Dest podría volver al Barça

El Barça ya contaba con el regreso del estadounidense a partir del 30 de junio, conocedores de las intenciones de la entidad 'rossonera'. No obstante, según informa el periodista Achraf Ben Ayad, la dirección deportiva del club blaugrana no descarta mantener al futbolista en la plantilla del equipo de cara al próximo curso si no se le encuentra alguna salida.

Los agentes de Sergiño Dest, así como el FC Barcelona, saben que, por el momento, no ha llegado ninguna oferta por el futbolista: ni para obtener los servicios del jugador en préstamo ni como traspasado. El rendimiento del lateral en Italia ha ido claramente de más a menos y su último partido con el AC Milan data del 24 de enero.