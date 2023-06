Mbappé se pronuncia sobre la salida de Messi

El delantero francés del PSG lamentó la salida del argentino, rumbo al Inter de Miami "No tuvo el respeto que se mereció en Francia", aseguró en la 'Gazzetta'

La salida de Leo Messi del Paris Saint-Germain ha causado un gran revuelo mundial. El delantero argentino decidió no renovar su contrato con el club parisino e iniciar una nueva etapa, tras dos temporadas en el Parque de los Príncipes. Con su adiós, cae uno de los pilares maestros del proyecto deportivo de Al-Khelaïfi.

Kylian Mbappé, que ayer fue el protagonista del mercado de fichajes al salir a la luz su voluntad de no querer hacer efectiva la cláusula que le renovaría hasta 2025, se ha pronunciado sobre la marcha del argentino del PSG. El delantero francés quedará como máximo exponente del equipo sin el campeón del mundo.

"Es uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol. Nunca son buenas noticias cuando alguien como Messi se va", explicaba Kylian en unas declaraciones a la 'Gazzetta'.

En este sentido, el galo también fue crítico con la actitud que tuvo la afición del PSG en el tramo final de la temporada, cuando Leo tenía decidido no seguir en la capital francesa. "No llego a entender por qué tanta gente estaba tan aliviada de que se haya ido. No recibió el respeto que merecía en Francia”, argumentó.