El regreso más esperado de Junior Firpo: a un paso de la Premier

Quiere volver a la Premier. 'One more, one more' (uno más, uno más) decía Junior Firpo a las cámaras del club tras la portentosa victoria ante el Norwich City que certificaba su pase a la final del playoff en Wembley. No contento con una exhibición colectiva e individual, el futbolista de Santo Domingo es consciente de que sólo si ganan su próximo partido habrá valido la pena todo el esfuerzo. Enfrente, el Southampton de Russell Martin.

No será fácil, pero el ex de Real Betis y de Fútbol Club Barcelona se encuentra en un momento ducle en la que es ya su tercera temporada en Inglaterra defendiendo los colores del Leeds United. A sus 27 años, el lateral zurdo está a las puertas de un regreso soñado a la Premier League apenas una temporada después del descenso de los 'Whites' a Championship. Tras 30 encuentros disputados con ocho asistencias en su registro y siendo uno de los mejores en su posición en la competición, le falta dar el último paso.

PROTAGONISTA EN EL PLAYOFF... HACIA LA PREMIER

Con todo, Junior Firpo fue uno de los máximos responsables en la goleada de los 'Whites' ante su afición en Elland Road, con los más de 37.000 espectadores rendidos ante él. Titular y sumando los noventa minutos tanto en la ida como en la vuelta, el Norwich sufrió en sus carnes una gran versión del exazulgrana tanto en ataque como en defensa: fue al final del encuentro cuando le regaló a Summerville el cuarto y definitivo gol con una gran asistencia.

Indiscutible con Daniel Farke, el dominicano afronta con la máxima ilusión la disputa de una final de playoff de ascenso que le puede 'catapultar' de nuevo hacia el fútbol de élite. Tras el encuentro de semifinales, quiso agradecer el apoyo a sus aficionados y dar un mensaje esperanzador de cara a la final: "Qué ambiente, qué equipo. Disfrutadlo pero el trabajo no está hecho, terminémoslo", escribió a través de 'X'.

Quiere ser el líder de un equipo que merece estar arriba. Para volver a demostrar su valor entre los grandes y sacar a relucir esa zurda tan poderosa deberán superar al Southampton el próximo 26 de mayo en la gran final de Wembley, un rival que ha demostrado estar a la altura del escenario. La gloria está en sus manos.