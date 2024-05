Rafa Márquez, totalmente centrado en el play-off y en ascender al filial

Por segunda vez en una misma temporada, Rafa Márquez vuelve a sonar con fuerza para entrenar al primer equipo del FC Barcelona la próxima temporada. El Barça Atlètic se está jugando el ascenso de categoría y su entrenador, puede tener mucho más en juego. El mexicano nunca ha escondido la ilusión que le haría el cargo y se siente preparado, pero también ha aprendido de los errores.

Cuando el Barça cayó en Montjuïc ante el Villarreal (3-5) y Xavi anunció su 'dimisión en diferido', el mismo día el filial ganó en Fuenlabrada (1-2) y Márquez se precipitó ante las preguntas de periodistas locales. Fue sincero ("a una oportunidad así no le puedes decir que no"), pero no calculó que no era ni el lugar ni el momento.

Desde ese día, el mexicano ha sido muy prudente en sus declaraciones. Este sábado (19.00 horas), el Barça Atlètic recibe al Nàstic en un partido clave para amarrar el segundo puesto y a Márquez le espera una rueda de prensa post-partido en la que será, seguro, el foco de atención. Pero esta más que avisado y en el vestuario ven a su entrenador totalmente enfocado en su trabajo con el filial.

Ganarse a la afición

El técnico se centra en la recta final del campeonato con el Barça Atlètic, que a su vez, es un examen de cara a sus propias aspiraciones personales. Un examen para acabar de convencer a los que mandan en el club -con Laporta y Deco como valedores- y a una afición a la que se le gana con conquistas.

Por todo ello, el mexicano va más con pies de plomo para que nada se fastidie si le llega la oportunidad. Si logra el ascenso con el Barça Atlètic su candidatura se puede disparar y es consciente. Ha realizado una gran temporada con el filial azulgrana, ha mostrado su notoria evolución desde que tomó las riendas del banquillo sin apenas experiencia, pero sabe que falta la guinda, el consenso desde todos los sectores del barcelonismo.

Xavi y Márquez se chocan la mano en un entrenamiento conjunto / FCB

Xavi aparece en su documental

Márquez no pretendió nunca hacerle daño a Xavi Hernández, entre otras cosas porque tienen una muy buena relación labrada de sus gloriosas épocas de futbolistas azulgranas. No hay que olvidar que jugaron juntos 204 partidos.

Incluso, Xavi sale en el documental que se estrenará en Netflix el próximo 6 de junio y que el técnico mexicano anunció con gran ilusión.

El Capitán llegará a Netflix el 6 de junio y mostrará desde su espectacular debut profesional en Atlas FC, sus casi 100 partidos como cabeza de la Selección, su paso en el mejor Barcelona de la historia, su rol como director técnico, y sus secretos dentro y fuera de la cancha. pic.twitter.com/V1oXWxbIe0 — Rafa Marquez (@RafaMarquezMX) May 14, 2024

"Por ser jugador del Barcelona ya tienes que ser el mejor en tu posición", explica Xavi sobre Márquez en el vídeo promocional. Y remata: "Yo creo que es de las personas que cambia más dentro que fuera del campo".

Ahora, Márquez tiene muy claro cuál es el camino en seguir y que su papel es de centrarse al cien por cien en su trabajo con el filial. Porque los éxitos del Barça Atlètic también serán los suyos...