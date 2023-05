El precio que exige el Chelsea al Barça por Aubameyang

El club inglés avisa al entorno del jugador que no puede dejarle salir gratis El Chelsea quiere no computar pérdidas para no tener problemas de 'fair-play'

Aubameyang se ha convertido en una de las prioridades ofensivas del Barça para la próxima temporada al ser un fichaje que puede salir rentable desde el punto de vista económico. El delantero quiere venir y el club blaugrana le ha advertido que la operación debe ser prácticamente gratis, pero el Chelsea no está dispuesto a ello. El 'Mirror' explica que el club londinense ya le ha dejado claro al entorno de Aubameyang que no puede salir con la carta de libertad porque no quiere computar pérdidas.

La desastrosa estrategia de fichajes del Chelsea esta temporada, con una inversión multimillonaria que no ha servido para nada, puede pasar factura para confeccionar un nuevo proyecto. El club inglés debe ser más sostenible económicamente pero ya prepara otros 200 millones para ir al mercado aunque antes deberá soltar lastre. Y, sobre todo, vender a jugadores que no han resultado y no serán importantes para el futuro. Nada de regalar sino intentar sacar rédito económico a las inversiones realizadas.

Hay casos y casos, pero en cuanto a Aubameyang el club ya le habría advertido que no lo quiere pero que debería salir a través de un traspaso mínimo, que podría ser de unos 4 o 5 millones de euros. El club pagó 12 millones de euros al Barça por su fichaje y tiene buena parte amortizados por la alta ficha del jugador, pero aún así no lo puede regalar. El Chelsea lo está poniendo en el mercado y parece que tanto Inter como Milan estarían en disposición de abonar ese pequeño traspaso.

Aubameyang ya ha dejado claro que no quiere escuchar ofertas y que su deseo es jugar en el Barça y sabe que el tiempo corre a su favor. Al Chelsea le interesa ahorrarse su abultada ficha, por lo que no tendrán más remedio que dejarle salir y está apretando para ello. El delantero también está pendiente de la situación financiera del Barça y de si podrá inscribir o no jugadores y a qué precio. Por ahora no hay prisa, pero su llegada gratis tampoco será tan fácil.