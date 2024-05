Xavi toma hoy la palabra

La montaña rusa del Barça sigue dando vueltas sin parar y los acontecimientos se han vuelto a precipitar. Las realistas declaraciones en la previa del partido de Almería del técnico azulgrana fueron la espoleta para que, apenas 3 semanas después de confirmarle en el cargo, Laporta ahora se plantea echarlo.

Xavi fue preguntado tras derrotar al Almería sobre la reacción del presidente azulgrana y de Deco de no viajar para arropar al equipo, en contra de lo habitual. El mister azulgrana no quiso echar más leña al fuego. Se acababa de ganar un partido no sin dificultad y 'en caliente' no era el momento.

Durante la jornada del viernes, ya en Barcelona tras viajar desde Almería, Xavi trató de encontrar una explicación y de reunirse con Laporta, pero el dirigente azulgrana le emplazó para verse a final de temporada. Nadie a nivel directivo y de despachos ha abierto la boca públicamente, pero el técnico sí volverá a expresarse este sábado en una rueda de prensa que ha generado una grandísima expectación.

Según lo que diga Xavi o cómo lo exprese, la montaña rusa puede adquirir ya una velocidad imparable hacia quién sabe dónde. El barcelonismo está en plena convulsión.

¿A qué deberá responder Xavi?

El Barça recibe este domingo (19.00 horas) al Rayo Vallecano en el Estadi Olímpic Lluís Companys. El equipo azulgrana certificará matemáticamente la segunda plaza, y con ella, la clasificación para la Supercopa de España si derrota a los de Iñigo Pérez, que aunque están muy cerca, todavía no tienen la permanencia garantizada.

Resumen, goles y highlights del Almería 0 - 2 FC Barcelona de la jornada 36 de LaLiga EA Sports

El partido pasará a un segundo plano en sala de prensa. La actualidad manda y lo que interesa y preocupa ahora es la 'Guerra Civil' que parece haber estallado en Can Barça.

Al técnico le preguntarán, lógicamente, por cómo está viviendo estas horas, cómo se siente, y si entiende que Laporta se sienta traicionado por sus declaraciones. Xavi fue muy realista y avisó de las dificultades que se encontrará el equipo azulgrana la próxima campaña debido a las dificultades económicas. Nada nuevo que no supiera el sufrido seguidor culé, pero que parece haber sentado muy mal al presidente escucharlo en boca de su entrenador.

Deco también debe entrar en juego

En esta historia hay más nombres aparte de Laporta. Como los miembros de la junta directiva de a pesar que se ha querido dar una imagen de unidad, es público y notorio que algunos no están alineados con Xavi.

También el papel de Deco es relevante. Le ha 'pillado la tormenta' en Portugal, pero a nadie se le escapa que es un actor principal. Tras ganar al Almería (0-2), Xavi dijo que planifica con mucha ilusión la próxima temporada con el director deportivo. Seguro que su nombre también sale en la rueda de prensa.

¿Y los jugadores?

Xavi es quien tiene la palabra este sábado a las 13.00 horas en la sala de prensa de la Ciutat Esportiva Joan Gamper, a buen seguro con presencia numerosa de medios de comunicación. Será después del entrenamiento del equipo azulgrana y de que los primeros 15 minutos sean, como es habitual en la previa, a puerta abierta. Está previsto que arranque a las 11.00 horas.

Será también interesante ver si los futbolistas, de alguna manera, escenifican algún tipo de apoyo a su entrenador.

Una mañana de sábado para seguir muy pendiente de todo lo que ocurra y que en SPORT.es se explicará al minuto y en detalle.