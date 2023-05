United y Chelsea se interesan ya por el futuro de Koundé en el Barça

La irrupción de los dos clubs ingleses y el deseo del central de escuchar ofertas podría acelerar su salida El Barça no quiere vender y solo le abrirá las puertas por una oferta mínima de 75 millones de euros

El Barça llevaba ya días manejando el 'caso Koundé' tras la decisión del futbolista de escuchar ofertas a partir de este mismo verano por no estar satisfecho con su rol en el equipo blaugrana. El club sabía de su descontento deportivo, aunque creía que la situación podría ser reconducible, pero la irrupción de Chelsea o United, dispuestos a ir a por su fichaje podría cambiar claramente el escenario. El Barça ya ha dejado claro al entorno del central que no negociará por ofertas menores a los 75 millones de euros y habrá que ver si en la Premier estarán en disposición de llegar a esas cifras.

Koundé fue un fichaje estratégico del Barça, que peleó hasta el último momento con el Chelsea para hacerse con su incorporación. Acabaron pagando 55 millones de euros y se convirtió en uno de los fichajes más caros del verano en una operación que pudo cerrarse por la insistencia del jugador y su entorno por acabar en el Camp Nou. Por eso, ha sorprendido que un año después, el futbolista esté dispuesto a salir de la entidad blaugrana con destino a la Premier.

El central francés llegó con la promesa que prácticamente sería indiscutible en el eje de la zaga. Y de hecho esa era la idea. Xavi tenía la intención de formar una dupla con el exsevillista y Araújo para competir con todo, pero la irrupción de Christensen, un fichaje a coste cero que llegó para completar la plantilla, desbarató esta planificación inicial. Xavi ha ido haciendo equilibrios en la zaga aunque finalmente ha ido colocando a Koundé más como lateral priorizando la pareja Araújo-Christensen. Incluso, el técnico ha utilizado mucho a Marcos Alonso como central zurdo para tener más salida de balón.

Koundé ha ido entrando en una espiral de frustración que acabó con su cambio a la media parte en el partido ante la Real Sociedad. No se siente cómodo en el equipo y tiene claro que la próxima temporada aún puede ser más dura con la llegada de Íñigo Martínez. Si a eso se le suma el hecho de que United y Chelsea están apretando para ficharle, la situación ha acabdo explotando y habrá que ver como acaba.

El Barça tiene necesidad de vender antes del 30 de junio y sus cartas estaban marcadas. Ansu, Ferrán Torres y Kessié debían salir lo antes posible, mientras que el club estaba abierto a escuchar ofertas por Raphinha. A Deco, nuevo director deportivo, le gustaría que el brasileño siguiera pero tampoco había cerrado las puertas a su marcha en el caso de que llegase un ofertón superior a los 80 millones de euros. La opción de vender ahora a Koundé puede motivar la continuidad del brasileño en plantilla.

El club blaugrana no va a precipitarse porque en el cuerpo técnico y el área deportiva entienden que Koundé es el estereotipo de central de futuro. Entienden que no ha tenido un buen año porque le ha costado la adaptación al no jugar tan arropado atrás, pero le ven mucho futuro. Por eso, no le malvenderán a pesar de que el jugador esté enfadado. La idea es frenar su marcha a no ser que Chelsea o United acaben pagando cantidades estratosféricas. Y es probable que suceda porque los dos clubs andan buscando central diestro y tienen capacidad suficiente para afrontar una operación millonaria.

Por el momento, no ha habido oferta oficial, pero el entorno del jugador ha dado a entender que puede producirse tras acabar la competición oficial. Al Barça le interesa que este tema quede aclarado lo antes posible porque es vital cerrar una o dos ventas millonarias antes del 30 de junio. La salida de Koundé conllevaría reforzar también la zona defensiva, sobre todo en el lateral, una posición que ahora sí se quedaría muy coja.