Europa o salvación en el Villamarín

El Betis necesita los tres puntos para certificar su presencia en Europa la temporada que viene Al Getafe prácticamente solo le vale ganar si no quiere volver a caer a puestos de descenso

El Betis y el Getafe disputarán en el estadio Benito Villamarín un partido clave en las aspiraciones de ambos contendientes: el conjunto verdiblanco peleará por sellar su clasificación para la Europa League por tercer año consecutivo y el azulón conseguir tres puntos para alejarse del descenso.

Los hombres dirigidos por el chileno Manuel Pellegrini afrontan el duelo sextos con 56 puntos, con seis de ventaja sobre el Athletic, y la victoria les aseguraría estar en Europa el año próximo. Los de José Bordalás lo hacen en la primera de sus tres 'finales' por la permanencia -Betis, Osasuna y Valladolid-, ya que están a un punto de los puestos de descenso. El Betis saldrá al Villamarín a hacer bueno el empate (0-0) ante el Sevilla en el Sánchez Pizjuán, para amarrar el sexto puesto y no renunciar en las dos citas que le quedan, ante el Girona en Montilivi y el Valencia en casa, a apurar sus opciones de alcanzar al Villarreal, del que le distancian cuatro puntos y con el que tendría ganado el coeficiente particular.

Para este choque, Pellegrini cuenta con la baja segura de su lateral izquierdo Juan Miranda, sancionado por la roja directa que recibió en la pasada jornada, por lo que el brasileño Abner Vinicius será el ocupante de la banda zurda una vez que se ha recuperado de las molestias físicas por las que fue suplido ante el Sevilla. No obstante, el técnico chileno también cuenta, y así lo ha apuntado en rueda de prensa, con la polivalencia del franco-senegalés Youssouf Sabaly para jugar en ambos laterales y con la posibilidad, en el caso de que lo alinee en el izquierdo, de poner en el derecho a Martín Montoya o Aitor Ruibal.

Pellegrini podría introducir cambios obligado por el desgaste de su futbolistas en este tramo final de la temporada y, entre ellos, podría entrar el mexicano Andrés Guardado en el mediocentro en el lugar del portugués William Carvalho, quien se retiró con molestias musculares ante el Sevilla, junto al 'perenne' argentino clave del entramado defensivo bético, Guido Rodríguez. En esa posición, Pellegrini podría retrasar desde posiciones más adelantadas a Sergio Canales, mientras que en la resta podría hacerlo con el marfileño Paul Akouokou, de rendimiento creciente en este tramo final de la temporada.

En la mediapunta, Pellegrini cuenta con numerosas posibilidades y, entre ellas, la primera es la del capitán, Joaquín Sánchez, que cobra enteros por su aportación y para que sume para acercarse al récord de 622 partidos en Primera del portero Andoni Zubizarreta, del que el portuense se encuentra a tres para igualarlo y ser el futbolista de campo con más participaciones.

De inicio o con minutos, junto a Joaquín aparece la baraja de nombres compuesta por Rodri Sánchez, el brasileño Luiz Henrique, Sergio Canales o Juanmi Jiménez para componer esa línea de tres habitual de chileno por detrás del delantero centro, puesto para el que en este partido podría volver a utilizar a uno de su futbolistas franquicia, Ayoze Pérez, por delante de Borja Iglesias y el brasileño William José da Silva.

Para el Getafe, el duelo ante el Betis representará la enésima oportunidad para pegar un puñetazo encima de la mesa y aliviar sus tensiones por la cercanía del descenso. La pasada jornada perdió una oportunidad de oro después de empatar frente al Elche en el Coliseum Alfonso Pérez (0-0) y no puede fallar si no quiere caer en los puestos peligrosos de la tabla. Los hombres de José Bordalás aún dependen de sí mismos para evitar caer en desgracia. Tienen los mismos puntos que el Valladolid (al que se enfrentarán en la última jornada) y uno de ventaja sobre el Espanyol, el otro de los tres equipos que en estos momentos perdería la categoría.

Un error y un acierto de sus rivales, provocarían la caída a puestos de descenso a falta de dos jornadas y la situación sería alarmante. Por eso, el Getafe es consciente de la importancia del duelo del Benito Villamarín, un escenario de muy malos recuerdos para el conjunto azulón: allí perdió la categoría en la última jornada del curso 2015/16. Además, no es un terreno de juego muy propicio para el Getafe, que sólo ha ganado en dos de sus catorce visitas al cuadro verdiblanco. Por tanto, Bordalás y sus jugadores tendrán que luchar contra las estadísticas y contra el fantasma del descenso de hace seis campañas.

Y para lograr una victoria balsámica, es probable que el técnico alicantino cuente de nuevo con su vieja guardia. De momento, tras sustituir en el cargo a Quique Sánchez Flores, Bordalás ha utilizado a los jugadores que más conoce de su anterior etapa. Salvo Gastón Álvarez y Stefan Mitrovic, el resto de sus alineaciones siempre ha estado marcada por la presencia de hombres con conocimiento profundo de los deseos de su entrenador. Los más afectados han sido nombres como Luis Milla o Domingos Duarte, fijos con Quique y en el banquillo con Bordalás. Arambarri, en el caso del primero, e incluso Djené Dakonam, y Mitrovic, en el caso del segundo, han sido los elegidos para jugar tanto en el centro del campo como en el centro de la defensa.

Ahora, Bordalás, ante la posible ausencia por lesión de Arambarri (duda hasta última hora), deberá decidir si formar un once alguno de sus medio centros disponibles como el mismo Milla o como Gonzalo Villar y Ángel Algobia, o, como hizo en el Bernabéu y en la segunda parte frente al Elche, volver a colocar a Djené en el centro del campo. Será la duda más importante que tendrá que resolver para confeccionar una alineación en la que probablemente estará Jaime Mata, ausente por sanción la pasada jornada. Munir El Haddadi, su sustituto, podría regresar al banquillo. El resto del once, será, si no hay sorpresas, casi el mismo.

POSIBLES ALINEACIONES

Betis: Rui Silva; Aitor Ruibal, Luiz Felipe, Pezzella, Sabaly; Guido, Guardado; Sergio Canales, Rodri, Joaquín; y Ayoze.

Getafe: Soria; Damián, Alderete, Mitrovic, Gastón; Juan Iglesias, Maksimovic, Djené, Aleñà; Jaime Mata y Enes Ünal.

Árbitro: de Burgos Bengoetxea (Comité Vasco).

Estadio: Benito Villamarín.

Hora: 22:00