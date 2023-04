Míchel: "El Barça con Xavi domina todos los registros de LaLiga"

El entrenador del Girona recalcó las ganas de disputar el encuentro, a pesar de la gran dificultad de un rival dominador El técnico del combinado gerundense aseguró que sus pupilos deberán "tener personalidad"

El entrenador del Girona, Míchel, aseguró, en la previa al enfrentamiento liguero en el Spotify Camp Nou ante el Barça, que será un partido "muy difícil" para el combinado rojiblanco, especialmente ante un rival que "domina todos los registros de LaLiga" y que es un "equipazo".

En rueda de prensa, el técnico del combinado gerundense aseguró que sus pupilos deberán "tener personalidad" en un enfrentamiento marcado por la disputa de la posesión. Partido correspondiente a la jornada 28 del campeonato liguero español, de suma "dificultad" para un Girona que llega lanzado tras la pasada victoria lograda ante el Espanyol.

"El Barça es un equipazo, hace muchas cosas bien y con Xavi domina todos los registros de LaLiga, ya sea en ocasiones, goles... es un rival al que es muy difícil hacerle ocasiones de gol. Solo ha empatado dos partidos en su campo en Liga y el resto los ha ganado. Será un encuentro muy difícil para nosotros, pero queremos hacer las cosas bien" comunicó el preparador del Girona, que añadió que deben "tener personalidad y que el duelo, en la posesión, esté más cerca de nuestra estadística que de la suya porque es un conjunto que tiene más del 65% y recupera la pelota muy rápido. Para nosotros esto sería un problema porque somos un equipo que queremos la posesión también y ser protagonistas con la pelota, sin ella sufriremos mucho".

"Cara a cara, evidentemente no podemos ir, porque sabemos del nivel que tiene el Barça. Pero no podemos hacer otra cosa que ser nosotros mismos porque el equipo entrena siempre de la misma manera y no sabemos hacer otra cosa. Es verdad que cuando el equipo pierde la pelota hemos pensado alguna estrategia para recuperarla. Después, si el Barça, que es posible, no deja que recuperemos la pelota habrá que trabajar en bloque, defender los espacios, porque es un equipo que encuentra el gol. Tendremos que hacer un partidazo en defensa también", aseguró Míchel.

"Todo dependerá de ellos y de nosotros también. Analizamos el partido de la primera vuelta y, para mí, en la primera parte nos faltó algo más de personalidad en algún momento. Queremos que el equipo sea agresivo con la pelota porque en cualquier momento el Barça te hace gol. Nosotros no hemos dejado la portería a cero en ningún partido fuera, solo lo logramos en casa contra el Valencia y esto quiere decir que, para ganar o hacer un partido en el que podamos tener alguna posibilidad de puntuar, hay que hacerlo mucho mejor", explicó el técnico madrileño.

Con el 'pinchazo' del Real Madrid ante el Villarreal, el Barça tiene la oportunidad de aumentar la renta sobre el combinado blanco en la clasificación. Una situación cómoda, pero todavía no se ha decidido el campeón de Liga, tal y como avisa Míchel, entrenador que asegura no haber cumplido todavía el objetivo gerundense de la temporada: "Nosotros estamos lejos porque mi objetivo son 53 puntos y llevamos 34. No sé, el Barcelona ha de ganar la Liga y pienso que está más cerca. Pero no está hecho. Nosotros hemos de sumar puntos para acabar la jornada lo más alejado posible del descenso y más arriba en la tabla. Espero un Barça difícil porque en casa lo han ganado todo menos dos partidos. Sé de la dificultad y que sufriremos, pero también creo que el equipo tendrá personalidad y mentalidad. Mañana el Girona hará un gran partido".

Un enfrentamiento en el que Míchel no podrá contar con Reinier por sanción, junto a las bajas de Callens, Kebe y Yangel Herrera. Por su parte, los rojiblancos recuperan a Aleix García. "El resto del equipo está bien. Ha sido una buena semana de entrenamiento. Será un partidazo y tenemos muchas ganas de jugar".