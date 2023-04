Pere Guardiola: "El Girona puede ganar a cualquiera"

"Encontrar entrenadores como Míchel es difícil y estamos en sintonía para que renueve", ha explicado el presidente del Girona "Somos un club que necesita vender bien, comprar barato y Arnau tiene muchas novias", ha agregado

Pere Guardiola ha dejado de ser el hermano de Pep. En el año 2017 pasó a tener el 16% de las acciones del Girona y desde el 2020 es el presidente de su Consejo de Administración. Con él, el crecimiento del club ha sido espectacular

Pregunta: En el 2017, entró en el accionarado del club. ¿Se imaginaba entonces que el Girona estaría donde está?

Respuesta: Cuando empiezas un proyecto siempre tienes un objetivo, que era ver al Girona estabilizado y más sólido de lo que estaba. Imaginarnos como estamos hoy, con el equipo en Primera, habiendo presentado el proyecto de la Ciutat Esportiva... Quizá estamos haciendo más de lo que pensamos en los inicios, aunque cuando nos ligamos con el Manchester City el objetivo siempre fue consolidar un equipo en Primera.

¿Cómo ha cambiado el club en todos estos años?

Mucho. Piense que cuando llegamos había retrasos en el pago a los empleados. El club no sabía hacia donde quería ir. No se sabía bien donde estaba la propiedad, había facciones internas, venía de un concurso de acreedores...

¿Cómo de importante es la entrada del City Group en el proyecto?

Lo que nos dio fue poder ir de la mano de un club importante que sabe de que va todo esto del mundo del fútbol. Además, no es un nuevo rico que llega y no sabes cuanto dura. El City nos dio estabilidad y protección en caso de que las cosas no saliesen bien. Y ligarse a una marca como la del City, hace que el Girona pueda atraer mucho más talento.

¿Pueden aspirar a cosas impensables gracias a ellos?

Si te pones a pensar, hoy quizá podríamos hacer cosas solos, sin el socio, pero cuando empiezas y eres un club como el Girona, con una historia larga pero humilde, necesitas tener compañeros de viaje que tengan la misma visión que tú y que te lleven a dar un paso hacia adelante cuando se pueda dar. Entre todos, hacemos una buena comunión para poder consolidar este proyecto.

¿Qué Pep Guardiola sea el entrenador del City y allí estén Ferran Soriano y Txiki ayuda?

A nivel de complicidad, de saber que todos hablamos el mismo idioma futbolístico y empresarial claro que ayuda. Las decisiones se pueden tomar rápido, consensuadas... La visión de club es la misma. Lo hablamos todo y la confianza hace que las cosas salgan mejor.

¿Qué importancia tiene Míchel en el buen momento del club?

Muchísima. Encontrar entrenadores buenos y que puedas construir algo a su alrededor es muy complicado. Y Míchel es una de esas personas. Nos encaja en nuestro pensamiento de club, en cómo queremos jugar, en el tipo de jugador que queremos atraer, en la manera de trabajar del fútbol base. Es buen tío, es trabajador, dice las cosas claras, con sentido, trabaja sus ideas y tiene capacidad para cristalizarlas.

¿Fue clave mantener a Míchel el pasado curso cuando el equipo estaba en descenso?

No empezamos bien, pero a nivel de juego sí estábamos bien. Había gente joven que necesitaba un tiempo de adaptación. También los veteranos debían adaptarse a un tipo de fútbol. Veías a Míchel en los entrenamientos, en los partidos. Veías el vestuario como creía en él. Nunca tuvimos dudas. Nunca nos planteamos otra cosa que no fuese confiar en él.

Acaba contrato en el 2024. ¿Han iniciado ya conversaciones para renovarlo?

Hace tiempo que estamos hablando y la sintonía es muy buena. Hemos tenido varias reuniones. Él ha dicho que está en un sitio cojonudo, que se siente muy bien considerado y que su intención es quedarse. Estamos en disposición de llegar a un acuerdo, pero primero queremos conseguir el objetivo de la temporada que es salvar la categoría.

¿Qué significó el ascenso?

Todo. Porque LaLiga pone unos límites que hacen que no puedas invertir aunque quieras. En nuestra segunda temporada en Segunda hicimos una ampliación de capital para tener mejor plantilla y más límite, pero son plantillas de nueve millones de euros, cuando los equipos que descienden tienen presupuestos de treinta o cuarenta millones. Cada año que pasas en Segunda, lo tienes peor para ascender por estas diferencias de presupuesto. Subir te lo cambia todo. Si en Segunda tienes 10, 15 o 20 millones de presupuesto, en Primera tienes 45 o 50. Además, puedes ampliar el campo, tienes más patrocinadores, hay más focos, puedes atraer a mejores futbolistas porque te ven como una plataforma... Es la noche y el día.

¿Están mejor preparados ahora que cuando ascendieron por primera vez?

Creo que sí. La primera vez fue un subidón, pero teníamos más miedos. Ahora, aquella experiencia nos sirve de mucho. Por el tipo de plantilla que haces, por el tipo de entrenador que quieres... Creo que nos coge mejor.

¿Cómo ve al equipo?

Lo he visto muy bien durante toda la temporada excepto en un par de partidos fuera de casa. La victoria ante el Espanyol fue muy importante porque nos acerca al objetivo. Jugamos bien, vamos a buscar al contrario, los partidos están trabajados, somos el cuarto equipo más goleador de una liga como la española. Veo al equipo capaz de ganar a cualquier rival.

El objetivo es la permanencia, ¿pero cuál es el objetivo del club a medio plazo?

El objetivo es la permanencia y estabilizarnos en Primera. Y esto son tres años. Ello te dará la oportunidad de pensar en más cosas. De hacer plantillas para ir a buscar otros objetivos, un top-7 o un top-8.

¿Cómo consigue contratar a Tsygankov?

Tengo una relación de hace mucho tiempo con él. Ya hablé con él hace un año. Él tenía una expectativa de club más importante, pero no le acabó de salir nada porque el Dinamo pedía mucho por su traspaso. Le presenté la opción de venir, pero quiso explorar otras opciones. Luego estalló la guerra y en verano volvimos a hablar, pero el Dinamo seguía pidiendo mucho por el traspaso. Este invierno, con la guerra y la liga ucraniana muy devaluada, pudimos hacerlo porque él también acababa contrato. Míchel quería al jugador y pude convencerlo. Le dije que es una forma de mostrarse a Europa en una Liga como la española, que el Girona puede ser un trampolín para él.

El Girona, de momento, necesita vender para reforzarse. ¿Arnau es el hombre elegido para poder hacer una buena venta?

Tenemos bastantes jugadores seguidos por varios clubs, pero él tiene muchas novias. Es un jugador de 19 años que es titular desde que debutó con 17. Nosotros somos un club que necesita vender bien, comprar barato, hacer buenas temporadas y volver a vender. Será así hasta que tengamos una estabilidad que te permita tener presupuestos más altos. Parte de la estabilidad del club pasa por la venta de jugadores.

Han presentado el proyecto de la Ciutat Esportiva. ¿Qué representa para el club?

Todo. Como subir de Segunda a Primera. Uno de nuestros objetivos es que el club tenga un patrimonio. Queríamos comprar unos terrenos para poder construir nuestra casa. Ahora ya tenemos los terrenos de Vilablareix para poder construir el Centro de Entrenamiento. Allí estará el fútbol base y el primer equipo y la gente se sentirá orgullosa. Será algo que podremos dejar al club el día de mañana.

¿Tienen algún proyecto para Montilivi?

Estamos analizando las diferentes opciones. Si hacemos un estadio en Montilivi y lo rehacemos todo, en cuantas fases se debería hacer, cuanta capacidad, el presupuesto. Estamos en esta fase. Cuando tengamos todo esto, plantearemos si hacemos el paso o no. La idea es poder tener un campo en condiciones, pero antes hay que consolidarse en Primera. Y si decidimos que sí, habrá que ver cómo lo hacemos.