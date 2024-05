¡Reunión en Montjuïc de la dirección deportiva del Barça!

Ni un día tranquilo en el seno del FC Barcelona. Tras una jornada positiva a nivel deportivo en la que el equipo entrenado por Xavi Hernández ha conseguido un triunfo meritorio por 2-0 ante la Real Sociedad de Immanol Alguacil para recuperar la segunda plaza de LaLiga, las alarmas han vuelto a sonar a nivel institucional.

En la previa del partido, el director deportivo del equipo, Deco, realizó unas declaraciones que corrieron como la pólvora. El portugués, preguntado sobre la planificación deportiva de la próxima temporada y el futuro de Vitor Roque, se quejó amargamente a los micrófonos de Movistar LaLiga señalando su hartazgo de que los planes lleguen a manos de la prensa:

"Lo que vamos a hacer... El debate tiene que ser interno, no podemos estar discutiendo de lo que vamos a hacer. El futuro se piensa en casa, no en la prensa ni los periódicos". Y añadió: "Son pocas las personas que son responsables en el área de fútbol. Estoy yo, el presidente, Joan Laporta, el entrenador... Si no sale estos, no sé de dónde salen las cosas. Estamos acostumbrados", aseguró en una frase que algunos interpretaron como un posible palo al entorno del presidente y de Xavi por posibles filtraciones.

Dos horas después del final de partido, y en una imagen que pudo captar nuestro compañero David Bernabeu, se pudo ver a la cúpula de la dirección deportiva, con Laporta y Deco a la cabeza junto a Bojan Krkic y Joan Soler, abandonar el Estadi Olímpic tras una reunión postpartido más larga de lo habitual. En un intento de mostrar paz institucional, el presidente abrazó al director deportivo a modo de despedida para escenificar que no hay fisuras entre ambos pese a las declaraciones de Deco.