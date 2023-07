Jastin, la sensación del verano

El extremo ilerdense ha causado un gran impacto en los partidos que ha jugado con el primer equipo "Tiene aquel fútbol de calle tan difícil de encontrar ahora", dice Joan Franqué, directivo del FIF Lleida, club donde se formó

A la espera de que lleguen un par de delanteros que se encarguen de ayudar a Stuani a marcar goles y un mediocentro que haga olvidar a Oriol Romeu, la afición del Girona está muy ilusionada con con lo que ha visto hasta ahora esta pretemporada. Los primeros minutos en Olot y el empate en Andorra quizás generaron más dudas, pero la estancia en Mánchester y los dos partidos contra el Sheffield y el Blackburn han servido para que el equipo diera un paso hacia adelante.

Los veranos, además, ya se sabe que son época de pruebas y de ver las caras nuevas. En este sentido, los aficionados del Girona están muy animados con lo que han visto, sobre todo con Savinho. Eléctrico y desequilibrante, el brasileño cedido por el Troyes es uno de los jugadores más destacados, hasta ahora de la pretemporada. También lo es Viktor Tsygankov que, con solo media parte el otro día, hizo un gol y una asistencia.

El otro gran impacto de este verano en Montilivi tiene nombre y apellidos: Antonio Jastin García López. El extremo ilerdense, de 19 años, se ha convertido en una de las sensaciones de la pretemporada, sobre todo a raíz de la actuación contra el Blackburn, donde mareó a los defensas ingleses como quiso y sirvió la asistencia del 1-3 a Blind.

Formado en Lleida

"¿De dónde ha salido este chico?". Esa pregunta se hacían los seguidores rojiblancos al ver como Jastin, descarado como pocos, se atrevía una y otra vez a encarar y dejar atrás a los rivales. Con 19 años y apenas una docena de partidos en Tercera RFEF con el filial, Jastin llegó al Girona en 2019 procedente del Lleida y desde entonces, hasta este verano, ha vivido en la residencia les Hortes dels Maristes.

La mayor parte de la formación de Jastin se llevó a cabo en el Futbol i Formació Lleida (FIF) antes de que en 2018, el Lleida Esportiu lo captara para su plantilla. Llegó con 8 años y se fue con 14. Ahora, con 19, mantiene el contacto con los responsables del club y a menudo visita las estancias y los casales en Navidad o Semana Santa.

Un jugador distinto

"El primer día que vino a hacer una prueba vimos que tenía algo diferente. Es una cosa innata. Con los entrenadores del club siempre hemos dicho que tenía cosas que el resto no. Un punto que no se enseña", explica Joan Franqué, directivo del FIF que fichó Jastin. Franqué va más allá. "Tiene aquel fútbol de calle, que no sabemos enseñar en las escuelas. Y esto es un don".

Enfermo de fútbol, introvertido y tranquilo fuera del campo, Jastin fue creciente en el FIF, siempre jugando con compañeros de un año más que él. De familia muy humilde, el pequeño Jastin encontró al club ilerdense el empujón y el apoyo necesarios para ir quemando etapas hasta que, después de muchos intentos, el Lleida se lo llevó y, después de un año, el Girona lo captó.

"En el FIF entendemos que fútbol y formación no se entienden el uno sin el otro. Aquí formamos jugadores en el ámbito deportivo y el personal. Esta es nuestra razón de ser, no solo ganar", subraya Franqué. En este sentido, el directivo ilerdense recuerda la gran dificultad que supone que un jugador de un club llegue a la cima. "Esto, si toca, toca. En el FIF todos juegan muchos minutos y después, sin presiones, ya veremos donde llegan", señala.

La continuidad de Jastin en el primer equipo dependerá en gran medida de los fichajes que haga el Girona. De momento, ya ha dejado claro a Míchel que si quiere un extremo, lo tiene en casa.