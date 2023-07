Así ha sido la preboda de David de Gea y Edurne

La pareja lleva más de 12 años juntos Celebraron una preboda el pasado viernes

Tanto Edurne como David De Gea se encuentran en una etapa muy feliz. La cantante ha formado parte del jurado de 'Got Talent: All Stars', y el guardameta del Manchester United ha vivido una temporada apasionante. No solamente eso, y es que el portero ha recibido el 'Guante de Oro' por haber mantenido su portería a cero a lo largo de estos últimos diez meses.

La pareja lleva más de 12 años juntos, y hace dos años decidieron ampliar la familia con el nacimiento de su primera hija Yanay. Edurne y David de Gea han dado un paso más en su relación y se darán el 'sí quiero'.

La ceremonia se llevará a cabo este sábado 1 de julio en les Pedreres de Lithica s'Hostal, uno de los lugares más destacados de Menorca. Es un paisaje natural precioso a pocos kilómetros de Ciudadela. Aun así, el pasado viernes celebraron una preboda.

Preboda Edurne y de Gea | Gtres

Preboda Edurne y De Gea | Sport

En la preboda hubo 80 invitados vestidos de blanco. Entre los asistentes no hay ningún compañero de profesión del guardameta. En cambio, se encuentran Risto Mejide, Santi Millán y Dani Martínez, presentador y miembros del jurado de 'Got Talent' junto a la artista.