Patri Guijarro: 300 partidos con el Barça y sumando

Sin Patri Guijarro no se entiende el Barça. Es el motor de un engranaje que funciona a la perfección desde hace unos años y que, aunque vayan cambiando algunas piezas, sigue siendo el mismo, con esa identidad tan característica. Lleva en el club desde los diecisiete años -llegó en 2015, procedente de la UD Collerense, para convertirse en la primera futbolista mujer en estudiar bachillerato en la Masia- y ante el Madrid CFF, en el Johan Cruyff, cumplió los 300 partidos con la camiseta azulgrana.

"El resumen es que soy muy feliz y estoy muy contenta", dijo al término del encuentro, que acabó con la enésima goleada de las de Jonatan Giráldez este curso para dejar la Liga vista para sentencia . "He disfrutado mucho, con mis compañeras, con el 'staff', con el club... Espero que sean muchos más".

Mucho ha llovido desde que se estrenó Patri con el Barça, coincidiendo en el año de la profesionalización de la sección. "No me imaginaba entonces llegar aquí, qué va. He ido superando objetivos en partidos. Cincuenta, cien, cien en Liga... Es algo que no esperaba de pequeña y menos aquí, en este club, donde siempre he querido estar", añadió la centrocampista de Palma de Mallorca.

Patri Guijarro en un entrenamiento del Barça / FCB

Todas quieren ser Patri

Para sus entrenadores y compañeras es un regalo tenerla en el equipo. Cuando le preguntas a cualquiera de ellas qué otra jugadora le gustaría ser por un día, lo tienen claro. Todas quieren ser Patri Guijarro. Alexia Putellas, Caroline Graham Hansen, Mapi León, Claudia Pina, Keira Walsh, Ingrid Engen, Ona Batlle… De hecho, esta última fue un poco más allá. "¿Sabes esas personas que te hacen bien cuando las tienes al lado? Esa es Patri". Y eso, para ella, como confesó en una entrevista en SPORT hace un par de meses, "es un halago, es muy especial para mí que mis propias compañeras me nombren en esto y por supuesto es también una motivación para seguir mejorando". Infravalorada en los premios individuales siempre, aunque en el último Balón de Oro quedó en octava posición, destaca en el campo y fuera de él.

Representante del vestuario como una de sus cinco capitanas -es la cuarta pero en esta temporada es la que más veces ha lucido el brazalete de todas ellas-, siempre sale a hablar cuando las cosas van bien y cuando no van tan bien. "Ha madurado mucho en los últimos años", dicen los que la conocen. "Sabe muy bien cuál es su sitio, cuáles son sus responsabilidades y, sobre todo, cuáles son sus principios. Y es fiel a ellos".

En sus botas hay 300 partidos oficiales con la camiseta del Barça. Derrotas y lágrimas, en un inicio, que se acabaron convirtiendo en sonrisas, victorias y títulos históricos. Como en la final de la Champions de Eindhoven del año pasado. Un doblete en tres minutos que valió una remontada y la 'segunda'. Y es que 'Patri Guijarro ha nacido para momentos como este'