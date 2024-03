Patri Guijarro: "Confío al cien por cien en este club"

Patri Guijarro (Palma de Mallorca, 17 de mayo de 1998) es la máxima representación de la identidad del FC Barcelona dentro y fuera del campo. En un equipo con distintas caras pero una sola esencia, la centrocampista balear es el timón, el ancla, la directora de la orquesta.

Cuando le preguntas a cualquiera de sus compañeras qué otra jugadora le gustaría ser por un día, lo tienen claro. Todas quieren ser Patri Guijarro. Alexia Putellas, Caroline Graham Hansen, Mapi León, Claudia Pina, Keira Walsh, Ona Batlle… De hecho, esta última fue un poco más allá. “¿Sabes esas personas que te hacen bien cuando las tienes al lado? Esa es Patri”.

Pregunta: ¿Hay algo más bonito que unas palabras así de tus compañeras?

Respuesta: Es un halago. Es muy especial para mí que mis propias compañeras me nombren en esto y por supuesto es también una motivación para seguir mejorando. Cada vez que lo veo digo: ‘Joder, a mí también me gustaría ser tú’ [risas].

¿Y quién te gustaría ser?

A mí me encantaría ser Keira Walsh, por su manera de entender el juego. La valoro mucho más desde que juego con ella. Ya me gustaba, pero ahora noto más aún su trabajo. No es fácil adaptarse al Barça y ella lo ha hecho muy bien por esta capacidad de entendimiento que tiene. Y lo que más me gusta es que no quiere protagonismo, juega para las demás y siempre piensa en el equipo antes que en ella.

En un equipo con muchas estrellas, ¿cómo de importante es la generosidad de las jugadoras y el pensar, justamente, siempre en el equipo?

Lo es todo. Es verdad que el fútbol es egoísta, porque es egoísta, pero sí que hay posiciones que son diferentes. En ciertos puntos del campo o en ciertas jugadas puedes ser más individualista. Pero para mí es muy importante la generosidad. Y en nuestro equipo, por suerte, no hemos llegado a tal punto de egoísmo, al menos en el campo.

¿Qué hay que tener para ser pivote en el Barça?

Tantas cosas… Para mí, una de las más difíciles es la de entender bien el fútbol. Por eso digo lo de Keira [Walsh]. Es vital. Y luego, las vigilancias, la intensidad, tener un punto más en la faceta defensiva, estar atenta, no querer esconderte y la agresividad para poder presionar, porque es uno de los puntos claves en nuestro estilo. El entender el fútbol te lleva a que tu puedas dirigir a tus compañeras, ayudarlas, hablarles mucho… Estás en el centro y eres la que puede llegar a todo.

Asumiste la responsabilidad de sustituir a Alexia cuando se lesionó, siendo la mejor del mundo, y con el objetivo de intentar que no se notase su baja. ¿Cómo lo has vivido?

Lo primero que hice fue meterme en la cabeza que yo no iba a ser igual que Alexia. Somos jugadoras diferentes. Sí que miré vídeos, sobre todo al principio, cuando estaba un poco perdida en el posicionamiento, para saber un poco cómo se movía cuando estaba el balón en el otro lado, qué buscaba en la generación del juego… No es una jugadora rápida, pero es muy inteligente para buscar esos espacios y mirar siempre hacia adelante.

Poco a poco…

Sí, he ido haciéndolo mío. Por ejemplo, Alexia no salía tanto por fuera y yo salgo mucho, porque me gusta ver el juego de cara. Ella es más buena en el juego de espaldas. Me he ido adaptando y el juego se ha ido adaptando a mí. Al principio iba más perdida, pero a partir de Navidad del año pasado empecé a ajustar esa posición junto con Keira, que me ayudó mucho.

Este año te estamos viendo más que nunca con el brazalete. ¿Qué significa para ti ser capitana?

Es un orgullo, porque jugar en el Barça es lo que yo siempre había soñado y querido. Me voy a comportar igual con y sin brazalete, pero llevarlo es un auténtico orgullo.

Llegaste al Barça con diecisiete años y con diecinueve ya eras titular. Ahora eres tú un ejemplo para las más jóvenes del equipo.

Intentamos ayudarlas mucho, porque todas hemos sido pequeñas. Cuesta entender el juego o coger el ritmo cuando vienes, aunque también es verdad que en el filial tienen una manera de entrenar muy parecida y están con los mejores profesionales. Pero claro, subir al primer equipo, y más en el Barça, que lucha por ser el mejor en Europa, es totalmente diferente. Dragoni, Vicky, Martina y Lucía son las que más entrenan con nosotras y tienen esa dinámica. Son esponjas, escuchan, se están adaptando bastante bien y las vamos ayudando. Y bueno, a Vicky ya la veis, está teniendo protagonismo y una muy buena temporada.

Desde fuera se percibe un gran cambio personal en ti en los últimos dos años. ¿Lo sientes así?

Han pasado muchas cosas, como sabes, y yo obviamente también me noto este cambio. He aprendido mucho. A veces me lo noto para mal, y otras, para bien, porque al final aprendes muchas cosas. Estos últimos años he madurado mucho en este equipo y tanto lo bueno como lo malo me lo llevo de aprendizaje.

Parece ser que Pere Romeu será el sustituto de Giráldez. ¿Cómo es él?

Pues Pere, al igual que Rafel, son entrenadores que ya llevan un tiempo con nosotras, aunque Rafel algo más. La verdad es que ayuda mucho a Jona [Giráldez], prácticamente parecen los tres juntos un solo entrenador. Está muy metido en cada entreno, en cada partido. Como dices, todavía no es seguro, aún no sabemos nada, aunque no podemos evitar leer las redes sociales. Pero sí que, aunque sea asistente, con nosotras va al detalle, está muy cerca y vive el fútbol y le gusta mucho el fútbol.

Fuiste la primera en renovar, a principio de temporada, cuando había muchas incógnitas en relación al proyecto. Lo tenías claro…

Lo tenía claro y, además, una de las cosas que quería era hacerlo con Markel [Zubizarreta], por todo lo que ha hecho. Tengo buena relación con él, hace las cosas bien, no quiere llamar la atención, todo lo ha hecho por nosotras. Esta es una razón. Luego, porque quería seguir en el Barça, obviamente. Y, la tercera, porque confío al cien por cien en este club y sé que el entrenador que venga va a estar al nivel y va a dar la talla, y también confío en que pueda renovar a las jugadoras que sabemos que se tienen que quedar aquí.

¿La llegada de Markel a la selección allana el camino para tu vuelta en un futuro no muy lejano?

Sí, sin duda. Tanto Markel como Gonzalo los hemos tenido aquí cerquita. Son gente muy trabajadora, que han vivido en este club que es ‘top’ en Europa y en España. Ha salido fuera de Europa, también, y sabe lo que pasa fuera y puede aplicarlo también a la selección. Con ellos la cosa sin duda cambiará y además irá por buen camino.

¿Cómo de importante ha sido tener a Mapi León y a Pina en un momento tan complicado?

Mucho. Ahora se nota que no está Mapi. Han sido muy importantes, sobre todo, en el mes de agosto, que fue duro, fue clave que estuviésemos juntas. Y nos hemos apoyado porque era una decisión muy complicada. Pero cada una de las tres estamos muy tranquilas con lo que hemos hecho.

Te perdiste el Mundial y aun así estuviste en la gala del Balón de Oro, en París. Y quedaste en octavo puesto. ¿Qué supuso para ti?

Orgullo. Muy contenta, por mi familia y mis amigos que me han apoyado, por el equipo. En este caso ganó Aitana, y Alexia ganó dos en los años anteriores. Y siempre lo dicen y es así, esto es gracias a la gente que te rodea. Es un deporte colectivo, y sin las compañeras y el cuerpo técnico, no podríamos estar ahí.

Hace un par de semanas fue noticia un empate contra el Levante en el Johan. ¿Un ejemplo más de que estamos normalizando lo extraordinario que es ganar casi siempre?

Es que nosotras siempre lo decimos y no lo decimos por decir. Es el claro ejemplo. Veníamos de ganar al Levante 7-0 en la Supercopa y luego empatamos a uno aquí. Y cuando salimos de ganarlas, dijimos: es que no es un equipo pequeño, es que es un gran equipo. Hay que valorarlo, y el día en el que perderemos en el Johan llegará, pero bueno, nosotras lucharemos para que ojalá no sea así, para seguir invictas y trataremos de alargarlo el máximo tiempo posible.

¿Os da miedo fallar a la gente?

A mí me da un poco de rabia, y eso que tengo amigos que lo hacen, cuando nos dicen ‘nada, ganaréis’. No. Ganaréis, y ya, no. Hay que correr, hay que luchar, hay que hacer las cosas bien. Nosotras trabajamos cada día para ganar y hay días en los que no estamos acertadas. Llega la Champions y luego lo pagamos. Digo Champions porque es donde nos cuesta marcar goles. Y cuando llegan partidos como el del otro día contra el Levante, igual desde fuera se valora, pero, desde dentro, ese día estamos jodidas. Pero es que otro día que ganamos 6-0 y hemos jugado mal, también estamos jodidas. Somos muy autocríticas y muy exigentes.

Ahora viene el tramo de la temporada que os gusta más.

Me encanta jugar partidos. Estas dos semanas se me han hecho un poco pesadas. Pero lo afrontamos con la máxima ilusión y sobre todo con ganas, porque es lo que nos gusta. Odiamos la pretemporada, los primeros meses nos gustan porque jugamos partidos, pero realmente este tramo de temporada es lo bonito y donde se decide todo. Hemos llegado a cuartos y ojalá podamos seguir avanzando.

¿Tienes planes para el 25 de mayo?

Ojalá tenga planes en Bilbao [risas].

