Patri Guijarro se somete al test de SPORT: ¿Cuál es la mejor jugadora con la que ha jugado?

Patri Guijarro atendió a SPORT en una entrevista, disponible este martes, para hablar sobre su gran momento, sobre fútbol, sobre el futuro de la sección, el relevo de Jonatan Giráldez y su posible vuelta a la selección.

Antes, os dejamos con un pequeño adelanto. La centrocampista azulgrana se sometió al test más personal de SPORT.

¿Cuál es la mejor jugadora con la que ha jugado? ¿Una debilidad? ¿A qué compañera elegiría para que la defendiese en una pelea? Diez preguntas rápidas, diez respuestas cortas.

¿El mejor recuerdo futbolístico? La final de la Champions. ¿Y un gol? A nivel emocional, los de la final de la Champions. Pero así un gol muy bonito que recuerdo es cuando ganamos la Liga aquí contra el Madrid, 5-0, que metí uno desde fuera del área. ¿Cuál es la mejor jugadora a la que te has enfrentado? Ada Hegerberg o Keira Walsh, hay muchas. ¿Y la mejor con la que has jugado? Keira Walsh. ¿Ídolo o ídola de la infancia? Virginia Torrecilla y Andrés Iniesta. ¿A qué compañera elegirías para que te defendiese en una pelea de bar? A Mapi [risas]. O a Cata Coll. A Cata también, sí [risas]. ¿Talento oculto o 'hobby' que poca gente sepa? Me gusta mucho la fotografía. ¿Una debilidad? El sushi, sin duda. Comería sushi cada día. ¿La mejor distracción en los viajes? Netflix o escuchar música. ¿Tu cántico favorito del Barça? Tot el camp, és un clam. El himno, seguro.

Y 'bonus track'. Si te digo 'Patri Guijarro ha nacido para momentos como este', ¿sabes a qué me refiero, no? [Risas] "A la final de la Champions". ¿Cuántas veces lo has visto? "Lo he visto escrito y en mayúsculas unas cuantas veces. Me sale siempre. Un recuerdo muy guay".