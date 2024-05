Alexia abrió el marcador, dio tres asistencias y el Barça... ¡a 22 goles de los 200!

El FC Barcelona llega al momento cumbre de la temporada en un gran momento de juego y resultados. Las jugadoras de Jonatan Giráldez saben que están ante una temporada histórica que podrían sellar con un póquer de títulos: Supercopa de España (ya en el zurrón), Liga (pueden cantar el alirón el sábado 4), Copa de la Reina (jugarán la final el sábado 18) y Champions League (jugarán la final el sábado 25).

El cuadro barcelonista ha despachado este miércoles al Madrid CFF, quinto clasificado de la Liga F, con un contundente 8-0 y ya suma 114 goles en la Liga F y 178 en todas las competiciones. La pasada temporada sumó 173 dianas en 44 partidos. El equipo, pues, queda a 22 de los 200 y todavía tiene por delante cinco partidos de la Liga F (Granada, Athletic, Eibar, Betis y Valencia), la final de la Copa de la Reina (Real Sociedad) y la final de la Champions League (Olympique de Lyon).

Alexia, determinante

Alexia Putellas, capitana del FC Barcelona y este miércoles titular, ha sido la encargada de abrir el marcador en el estadio Johan Cruyff (minuto 17) y, además, ha repartido tres asistencias. Su participación ha sido decisiva para que el equipo sumara otros tres puntos y apunte a la Liga F. Alexia, de esta forma, aumenta las dudas de Giráldez para armar el equipo titular.

"Bienvenida la presión"

"Para mí el once titular nunca está cerrado, como se demostró en las semifinales de la Champions. Todo lo que sea aumentar el rendimiento de aquí a final de temporada y que yo pueda tener más dudas a la hora de escoger el once, bienvenido sea", ha comentado Giráldez tras el partido. El técnico vigués ha asegurado que "quedan muchos días para llegar a la final de Copa y a la de Champions. El primer reto es ganar la Liga el sábado y después ya tendremos tiempo para pensar a nivel individual de las jugadoras para decidir el once más competitivo para ganar los títulos que nos quedan".

Quinta Liga consecutiva

El título liguero (que sería el quinto consecutivo) podría llegar en Granada este sábado si el Barça consigue la victoria. Quedarían 12 puntos en juego y la diferencia con el segundo clasificado, el Real Madrid, es de 12, pero el equipo de Giráldez cuenta con el 'goal average' a favor (5-0 y 0-3). La estadística está a favor del Barça: esta temporada ha ganado los 12 partidos del campeonato de la regularidad disputados lejos del Johan Cruyff.

Las goleadoras

Las máximas realizadoras del Barça en la presente temporada son Salma Paralluelo (30 goles), Graham (26), Aitana (18), Mariona (15), Pina (14), Alexia (9) y Oshoala y Torrejón (8). En el Johan Cruyff la jugadora con más dianas sigue siendo Jenni Hermoso con 51 tantos, seguida de Oshoala (45). Alexia, con el gol de este miércoles, suma 44 (8 de penalti) y queda a uno de igualar con la nigeriana, desde el pasado mercado de fichajes en el fútbol estadounidense.