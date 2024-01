Feliz año nuevo para el Sabadell

Año nuevo, vida nueva. 2024 ha traído las mejores noticias para el Centre d’Esports Sabadell, ya que el plantel que adiestra Óscar Cano ha logrado en las dos jornadas disputadas en el nuevo año dos victorias consecutivas, hito que no había alcanzado todavía en Liga y que aumenta de manera importante las esperanzas de salvación para los de la Nova Creu Alta.

El equipo se impuso en el campo de Palamós al Cornellà en un derbi de clara tonalidad arlequinada, un 0-1 que se queda corto, y ya suma 17 puntos en la tabla.

Debut inmejorable para Abde Damar, el extremo cedido por el Ibiza que marcó la diana decisiva en su primera titularidad. También Carles Salvador le dio mucho peso al centro del campo del Sabadell con una sensacional actuación. Incluso David Soto, recién aterrizado en el plantel, tuvo minutos en el tramo final del encuentro pese a estar algo griposo.

Así, la jornada del lunes 15 de enero, el ya famoso 'Blue Monday', pese a ese título de ‘día más triste del año’, fue de alegría desbordante en el seno del club vallesano.

Óscar Cano resaltó tras la victoria ante el Cornellà que “hicimos una primera parte soberbia en un escenario que no es fácil. Tras el descanso nos costó más tener la pelota, pero llegó nuestro gol y tras la oportunidad de Clau, la gestión por nuestra parte es tan buena que para mí no es justo el resultado final. Pudimos ampliar el marcador, con un 0-2 ó 0-3, y este es el camino. Es para felicitarnos a todos. Me he sentido como si jugara en la Nova Creu Alta con nuestra afición, que es fundamental. Nos han ayudado muchísimo”.

El técnico del Sabadell resaltó asimismo que “era muy importante demostrarnos a nosotros mismos que podemos competir fuera de casa, donde nos estaba costando”. Tres puntos vitales ante un rival directo que refuerzan a un equipo feliz y optimista, y que según su entrenador “aprobó con nota”.

La buena imagen mostrada por los arlequinados ante Tarazona (3-1) y Cornellà ha permitido al equipo sumar nueve de los últimos doce puntos en liza. El libreto de Cano va cuajando sesión a sesión y la presencia de más de 250 seguidores en un desplazamiento masivo a Palamós lo deja claro. Hay ilusión.