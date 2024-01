Esteve Calzada: "La liga de Arabia Saudí tiene recorrido, no es una burbuja"

Esteve Calzada (Lleida, 1966) fue uno de los encargados de empezar a hacer rodar el Círculo Virtuoso en el FC Barcelona, desde el departamento de marketing, con Joan Laporta, Ferran Soriano y Sandro Rosell. Presidente del Sabadell hasta el pasado mes de mayo, combinaba el cargo con su trabajo en el City Group. Tras doce años en el Manchester City, ha decidido iniciar una nueva aventura como CEO en el Al Hilal, el equipo saudí que es el más laureado de Asia y en el que militan Neymar, Bono, Malcom, Koulibaly, Mitrovic, Milinkovic-Savic, Rúben Neves...

¿Cómo llega Esteve Calzada al Al-Hilal?

A finales del mes de agosto contactan conmigo los nuevos propietarios del club, el fondo soberano que se ha hecho con cuatro de los clubs más importantes de Arabia Saudí. No me dijeron para cuál de los clubs querían que trabajase. No buscaba nada porque estaba muy contento en el City, ganando títulos y haciendo récord de ingresos. Nos fuimos conociendo y me gustó el proyecto, sobre todo cuando se confirmó que iría al Al Hilal, el club más importante del país y de Asia. De hecho, les dije que solo vendría si era para ir al club más importante del país. A mediados de noviembre, lo cerramos.

¿Qué le hace dejar el City Group?

Llevaba allí doce años y pienso que todavía tengo energía para hacer cosas diferentes. Allí era el responsable del área comercial de todos los equipos. Aquí, soy el CEO. Poder trabajar de director general me interesaba. Es una oportunidad de hacer algo diferente. Fui hablando con gente que conocía el país, también con la familia, porque he venido solo, y decidí dar el paso.

Lleva aquí poco más de una semana. ¿Alguna sorpresa?

Me ha sorprendido todo en positivo. La bienvenida que he tenido y la hospitalidad de la gente, como se preocupan de que los que venimos de fuera estemos bien tratados. He encontrado un plan y una ambición muy potentes, gente buena, con las ideas claras. Un Consejo de Administración con gente con carrera de éxito. También hay mucho trabajo porque la idea es globalizar la marca del club. La ventaja es que lo hacemos con un club con una base sólida, potente y una gran base de aficionados.

¿Tuvo algún dilema moral?

La verdad es que no. Porque todas las conversaciones que tuve fueron positivas. He venido a hacer un trabajo profesional y lo que sí he visto es que este país ha cambiado mucho. Estuve aquí hace siete años por primera vez y es como la noche y el día.

¿Puede resultar esta liga una burbuja, como pasó en China?

Para nada. Aquí hay afición real por el fútbol local. Hay países con muchos habitantes, pero en los que los aficionados son de los grandes clubs europeos, del City, del Barça, del Madrid. La base no se tiene que crear, ya está. Además, la visión de las autoridades y del gobierno es a largo plazo. Más ahora que se ha confirmado que se jugará aquí el Mundial del 2034. Esto tiene recorrido, no es una burbuja. De hecho, una vez se ha dado un impulso inicial con todos estos fichajes, los ejecutivos debemos gestionar una cuenta de resultados como en cualquier empresa. Maximizar ingresos y ser prudentes en los gastos.

Esteve Calzada, nuevo CEO del Al Hilal, en su despacho / Valentí Enrich

¿El ritmo de fichajes del pasado verano se mantendrá?

Esto es un impulso inicial que se ha hecho desde el gobierno y forma parte de un programa que se llama PACE, después cada club ha hecho más fichajes por su cuenta. En nuestro caso, tenemos la fortuna de que nosotros tenemos potencial. Ahora dependerá de la capacidad de generar recursos de cada club. Nosotros la tenemos.

¿Y qué tipo de jugadores van a buscar fichar?

Desde que se hizo público que venía aquí me han escrito muchos agentes y jugadores que quieren venir a firmar aquí su último contrato. Si un jugador, aunque sea veterano, está en forma, perfecto. Pero no buscamos gente que venga aquí retirarse. Queremos jugadores que estén en su plenitud, entre 25-30 años, o jóvenes con potencial para crecer.

Entonces, la Liga Saudí es una amenaza real para los clubs europeos.

No diría una amenaza porque hay espacio para todos. Lo que sí es cierto es que se ha hecho una inversión en fichajes que está en los números de las cinco grandes ligas. No es una amenaza, pero esta liga ha venido para quedarse. Si hay afición y cada vez vienen mejores jugadores, evidentemente la liga crecerá.

Además, no solo están fichando futbolistas. También ejecutivos. Usted, acaba de llegar Ramon Planes...

Tiene sentido. Cuando veía que estaban fichando a estos jugadores, pensaba que ficharían también a gente con experiencia en el mundo del fútbol y la gestión. Hay que pensar que el dinero no es ilimitado. Se me exigirá no tener pérdidas, como a cualquier ejecutivo de cualquier club o empresa del mundo. Debemos construir un equipo con las palancas tradicionales del mundo del fútbol: patrocinadores internacionales, venta de camisetas, amistosos...

Uno de los objetivos es la globalización. ¿Cómo se hace para que el Al Hilal sea conocido en todo el mundo?

Por ejemplo, compitiendo con los grandes clubs europeos. Tenemos ya plaza asegurada en el nuevo Mundial de Clubs que se jugará en Estados Unidos en el 2025. Trabajando marcas a nivel global, con Puma, por ejemplo, que es nuestro patrocinador, creando contenidos para diferentes países...

¿Un objetivo es poder competir con los grandes clubs europeos en el Mundial de Clubs?

Totalmente, la ambición es poder competir con ellos y ganar la competición.

Esteve Calzada, en un momento de la entrevista con SPORT en el vestuario del Al Hilal / Valentí Enrich

La estrella del Al Hilal es Neymar. ¿Qué representa para el club?

Cuando se anunció su fichaje fue un impulso muy importante por la exposición del club a nivel internacional. Hubo un consumo de contenidos muy grande del Al Hilal. Por desgracia, se lesionó muy rápido. Sin él, el equipo ha tenido muy buenos resultados a nivel deportivo. Espero que se recupere pronto y la temporada que viene esté bien, pues firmamos un contrato de dos años.

Benzema parece que no quiere volver tras este parón, como Henderson. ¿Hay cierto miedo a que esto se extienda?

Son análisis que se tienen que hacer jugador por jugador. Yo he hablado con los que han venido a nuestro club y están encantados. Y sus familias, también. Aquí viven en buenas condiciones. Con buenas escuelas, buenas urbanizaciones. Nosotros tenemos buenas instalaciones, un proyecto sólido en cuanto a profesionalidad. Es importante porque ellos están dando buenas referencias a otros que queremos que vengan.

Usted, desde la parte ejecutiva, fue uno de los que hizo rodar el círculo virtuoso en el Barça. ¿Le sirve de referencia?

Totalmente. Son épocas diferentes, pero el concepto círculo virtuoso sigue vigente. Aquí lo estoy iniciando, como hicimos en el Barça y en el City. Necesitas un impulso inicial como fue para el Barça el fichaje de Ronaldinho. Aquí el impulso son todos estos fichajes para que venga más gente a los partidos, conseguir más patrocinadores, generar más recursos para volver a fichar.

¿Cómo ve al Barça desde la distancia?

Por lo que leo, hace sufrir por lo que se arrastra desde hace tiempo. Tiene muchas restricciones que se agravan con el control financiero por parte de LaLiga más estricto del mundo. Creo que lo ha hecho bien logrando fichajes importantes en estas condiciones. La fuerza de la marca es muy potente y poco a poco se irá enderezando.

¿Y qué me dice del Sabadell?

Dejé la presidencia hace unos meses porque no me daba la vida, pero mantengo las acciones. Soy un seguidor más. Antes de venir para aquí estuve en el campo. Seré seguidor para toda la vida y me tocará sufrir desde la distancia.

Usted trabajaba para todo los clubs del City Group a nivel comercial. ¿Qué le parece lo que está haciendo el Girona?

Es el ejemplo de como se debe gestionar un club de fútbol, sobre todo la parte deportiva. Es un ejemplo de círculo virtuoso. Has juntado jugadores que están teniendo mucho éxito y ello se está traduciendo en las audiencias de televisión, en más ingresos a nivel comercial. Esto viene porque hay una estructura arriba estable, que deja hacer, que cuando las cosas no iban bien ha dotado a los técnicos de tranquilidad.