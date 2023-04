La canción de Lola Índigo desata los rumores por un sugerente mensaje dedicado a Lali Espósito

Los rumores entre Lola Índigo y Lali Espósito se han desatado por la letra de esta canción Pillaron a las artistas dándose un beso en una discoteca

En las últimas semanas, algunos seguidores de ambas artistas musicales, han empezado a especular un posible romance entre Lola Índigo y Lali Espósito. Los rumores comenzaron con el tema 'N5' de la cantante argentina, donde la letra de la canción hablaba de dos mujeres que salieron a bailar y después, se fueron juntas.

Los seguidores de las artistas relacionaron estas palabras con las imágenes de Lola Índigo y Lali Espósito en una de las fiestas Bresh. En esas fotografías, podía verse a ambas bailando y muy juntas, pasándolo bien. Había rumores de que en aquella fiesta, hubo incluso beso entre bambalinas.

Ahora, las habladurías han resurgido con la última canción de Lola Índigo. En ella colabora con dos cantantes argentinos, y en la letra dice: "¿A esa tía qué le pasa? Me tiene en mejore', no me contesta al WhatsApp. Y ella e' mi leona, ya no quiero un Mufasa. Superestrella, la buscaba la NASA, yeah-yeah".

Si había algún tipo de duda, la indirecta para mucho más directa en el resto de la canción: "Ella e' de Buenos Aires y a Madrid me la traje. Me cogió en la Bresh y a mí me puso salvaje. Mi guachita e' linda con o sin maquillaje Si vuelvo a venir, porfa, me deja un mensaje. Ere' ese problema que siempre volverá, siempre volverá, ah, ah".