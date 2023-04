Lola Índigo desvela la verdadera razón de su ruptura con un conocido cantante

La exconcursante de Operación Triunfo tuvo una breve relación con Don Patricio "Nunca más estaré con artistas", afirma la cantante

Lola Índigo se ha convertido rápidamente en una de las artistas nacionales más conocidas y escuchadas del mundo. Tras su paso por el programa Operación Triunfo se ha consolidado como artista gracias a sus éxitos como ‘Ya no quiero ná’, ‘Santería’, ‘Corazones Rotos’, ‘Discoteka’ o ‘Lola Bunny’, su colaboración con Don Patricio.

Este último tema sirvió como punto de encuentro para ambos cantantes y en 2019 comenzaron a surgir los primeros rumores acerca de su romance. A pesar de ello, su amor duró bastante poco, pero el motivo de la ruptura era completamente desconocido hasta el momento. Ahora, Lola Índigo ha decidido confesar la verdadera razón en una de sus recientes entrevistas.

“Mira si es grande el mundo que en la aduana de Chile le dijeron a mi peluquero que yo tenía unos cuernos como el padre de Bambi”, afirmaba la cantante. “Uno de seguridad le contó una serie de cosas…”, dijo Lola Índigo. Así, parece que el verdadero motivo de su separación fue una infidelidad por parte del canario, a quien también dejó de seguir en redes sociales tras la ruptura. “Le di unfollow, que te den por culo, no quiero saber nada más. ¿Hasta tan lejos te dio para unos cuernos, tío? ¿No te bastó España?”, se preguntaba la artista.

Pero, al parecer, no todo ha sido malo, ya que la cantante afirma que ha aprendido mucho de la experiencia y tiene claro que no se volverá a fijar en un artista. “Nunca volvería a estar con un artista. No quiero saber nada de él ni de otros artistas”, afirmaba rotundamente. A pesar de esta afirmación, se la ha relacionado recientemente con otros compañeros de profesión como Marc Seguí o Álvaro de Luna.