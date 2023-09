Arnold Schwarzenegger confiesa que podría haber muerto en una operación

Arnold Schwarzenegger es uno de los actores más icónicos del género de acción en Hollywood Sin embargo, el intérprete no solo se enfrentaba a los mayores riesgos en la pantalla, también en la vida real

Arnold Schwarzenegger es uno de los actores más icónicos del género de acción en Hollywood. Sin embargo, el intérprete no solo se enfrentaba a los mayores riesgos en la pantalla, también en la vida real. El culturista ha confirmado en una entrevista para 'The Pump Club', que tuvo varios momentos delicados en los quirófanos.

El exgobernador de California tuvo un episodio especialmente complicado en 2018, cuando podría haber perdido la vida. "Estaba realmente afectado. Me desperté y vi al médico parado frente a mí. Entonces me dijo 'lo siento mucho, planeamos una cirugía no invasiva, pero cometimos un error y tuvimos que atravesar la pared del corazón'", relataba.

Durante la intervención, se produjo una hemorragia interna y los médicos tuvieron que actuar en segundos. "Tuvimos que abrirte para salvar tu vida". A pesar de salvar finalmente su vida, el actor tuvo que enfrentarse después a una complicada recuperación.

Arnold Schwarzenegger contactó con su círculo cercano para que le animaran a contar los pasos diarios que realizaba cada día. El objetivo del actor era "salir lo más rápido posible", empezó con diez pasos y tres meses después empezó a trabajar en 'Terminator 6'.