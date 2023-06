Arnold Schwarzenegger revela la reacción de su mujer ante la paternidad con su empleada

Arnold Schwarzenegger rememora en su serie documental momentos personales de su vida Uno de los más controvertidos fue el hijo que tuvo fuera de su matrimonio durante el año 1997

Esta semana (7 de julio) se estrena en Netflix la serie documental de Arnold Schwarzenegger. Además de repasar su trayectoria profesional, el actor rememora episodios de su vida personal. Uno de los más controvertidos fue el hijo que tuvo fuera de su matrimonio durante el año 1997, un momento en el que ahora se descubre cuál fue la reacción de su esposa.

"Fue muy duro para mi matrimonio y para la relación con mis hijos. He causado dolor a mi familia. Voy a tener que vivir con eso por el resto de mi vida", empieza explicando el actor estadounidense. De hecho, cuenta como y dónde confesó lo que había sucedido. "María y yo íbamos a terapia una vez a la semana. En una de las sesiones el terapeuta me dijo 'Creo que hoy María quiere ser muy concreta con algo. Quiere saber si tú eres el padre de Joseph'. Mi corazón en ese momento se paró y luego dije la verdad".

Aunque en el primer momento no sabía como reaccionar, Arnold finalmente fue sincero con su esposa. "Sí. María, Joseph es mi hijo. Ella estaba destrozada. Tuve una aventura en el año 96. Al principio realmente no lo sabía. Empecé a sentir que cuanto más envejecía, más claro me quedaba y luego era solo una cuestión de ¿Cómo mantienes esto en secreto?".

El actor de 'Terminator' es consciente del dolor que causó en sus seres queridos. "María sufrió mucho. Los niños también, al igual que Joseph y su madre. En definitiva, todos". Para finalmente, recordar que es el mayor fracaso de su vida. "Este es un gran fracaso. Tuve fracasos en el pasado en mi carrera, pero nada como este".