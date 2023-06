Lukaku se sincera tras perder la Champions: "Es una sensación de mierda"

El delantero belga del Inter de Milán ha mandado un duro mensaje en redes sociales tras la final de Champions perdida contra el Manchester City Lukaku fue uno de los grandes protagonistas del partido tras fallar dos claras ocasiones en los compases finales del encuentro

Romelu Lukaku vivió la cara más amarga del deporte tras perder la final de la Champions contra el Manchester City en Estambul. El delantero belga pudo haber cambiado el destino del partido con dos claras ocasiones en los compases finales del encuentro... aunque el ariete no pudo encontrar finalmente el camino del gol.

El delantero belga dispuso de buenas ocasiones para empatar el encuentro en el tramo final del partido. La primera, tras despejar un remate de su propio compañero Dimarco tras un rechace que rebotó en el larguero. Lukaku, que se encontraba en medio de la jugada, bloqueó el cabezazo del italiano cuando Ederson estaba batido y evitó la igualada en le marcador.

Sin embargo, no fue la oportunidad más clara del ariete belga en el partido. Unos minutos después, Lukaku dispuso de un remate franco de cabeza con toda la portería por delante para dar la vuelta al encuentro. Sin embargo, el delantero del Inter de Milán no ajustó lo suficiente su cabezazo que acabó despejando Ederson en última instancia... no fue su noche.

El delantero ha aprovechado este martes para mandar un duro mensaje a la afición de su equipo tras la derrota en la final de la Champions: "En primer lugar, gracias a todos los aficionados del Inter por el cariño y el apoyo durante toda la temporada. Ustedes estuvieron a nuestro lado en todo momento y personalmente quiero agradecerles por eso", ha querido reconocer el jugador.

Por otra parte, Lukaku cree que el equipo se esforzará para conseguir algún día el ansiado trofeo: "No estaba destinado a ser. Lo dimos todo. Es un sentimiento de mierda para todos los que amamos este hermoso club... Pero este equipo tiene hambre y vamos a luchar para llegar algún día a ese momento de gloria...", ha concluido el jugador.