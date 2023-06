La Champions del City deja mensaje

No creo que sea necesario establecer comparaciones con Josep Guardiola i Sala. No lo haré. Pep es el mayor genio de los banquillos de los últimos 20 años y ya, por supuesto, uno de los mejores de la historia. Si miramos los resultados, nadie hizo lo que hizo él. Si acudimos a los intangibles, no tiene rival. Su lectura del juego, su intervencionismo, su capacidad para adaptar nuevos roles y hacer crecer a sus futbolistas son de otra galaxia. Su éxito en Estambul llegó tarde. Pero así es la Champions, una ruleta rusa donde los detalles te dan la vida o te la quitan, cómo Ederson se la quitó a Lukaku.

Pero más allá de Pep, sí creo que se pueden comparar escenarios. Guardiola, siendo el mejor y en un club sin obstáculos para invertir, ha tardado siete años en llevar la “orejona” al Ettihad. Tuvo que perder varios cruces, estar en tres semifinales y jugar dos finales. Con casi todo encarrilado, le concedieron lo más apreciado por los entrenadores: tiempo y paciencia. “La diferencia está en que cuando no ganaba me aguantaron”, espetó Pep tras doblegar al Inter. En el Barça nada es fácil. Si además el club procede de uno de los peores dramas deportivos y económicos de su existencia, todavía peor.

Tal vez sea tarde, pero el club debería reequilibrar el mensaje y tejer un contexto en el que lo importante fuera jugar mejor cada año, acercarse a un equipo fiable y hacer crecer a los futbolistas en función de una idea. Al final, ganar y volver a ganar es consecuencia de todo eso. Pero la base del proyecto radica en asumir tu momento. Si el Barça apela al tiempo en lugar de exigirse títulos y acepta que el día del NO de Messi, su rival puede firmar por 100 millones, habrá futuro. Si no, la angustia y la frustración dominarán el relato. Y eso te pone más cerca del abismo que otra cosa..