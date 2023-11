Xavi sigue sin poder contar con De Jong

El centrocampista neerlandés, que no reaparecerá hasta después del parón de selecciones de noviembre, no participó en el entrenamiento del Barça previo al duelo ante el Alavés Tampoco participó en la sesión el capitán Sergi Roberto, pero sí que lo hizo Ronald Araujo

El primer equipo del FC Barcelona realizó este sábado el último entrenamiento previo al compromiso frente al Alavés de este domingo en el Estadi Olímpic Lluís Companys de Montjuïc (16.15 horas). El equipo de Xavi Hernández se ejercitó sobre el camp Tito Vilanova de la Ciutat Esportiva Joan Gamper en una sesión sin novedades destacadas.

Ronald Araujo, que finalizó el duelo continental ante el Shakhtar Donetsk con molestias musculares, se entrenó con normalidad y estará a disposición del míster egarense de cara al encuentro correspondiente a la jornada 13 de LaLiga EA Sports 2023/24.

No participó en la sesión un Frenkie de Jong que, como hemos ido informando en SPORT durante los últimos días, no reaparecerá hasta después del parón de selecciones de noviembre. El centrocampista neerlandés no tiene buenas sensaciones en su tobillo y, siguiendo una política de máxima precaución, no forzará para jugar contra el Alavés.

🌱 Jugadores, al césped



👀 Diego Kochen entrena con el primer equipo



🔥 El equipo de Xavi ya prepara el partido de mañana ante el Alavés



📹 @bonagerman pic.twitter.com/xz5dJ6i4T4 — Diario SPORT (@sport) 11 de noviembre de 2023

En el entrenamiento tampoco participó Sergi Roberto, en proceso de recuperación de la lesión en el sóleo de su pierna derecha que sufrió a mediados del mes de octubre. Sí que estuvo presente Gavi, aunque no podrá jugar ante el Alavés por sanción derivada de la acumulación de targetas amarillas.

El guardameta Diego Kochen, por último, fue el único jugador de las categorías inferiores (más allá de Lamine Yamal y Fermín López, en dinámica del primer equipo desde la pretemporada) que se ejercitó a las órdenes de Xavi Hernández.