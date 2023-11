Lamine Yamal: ¿Dosificación o revulsivo?

Desde el último parón de selecciones, el canterano ha participado en los cinco partidos disputados, pero solo uno de ellos como titular Xavi navega entre dos aguas con el delantero: distribuir sus minutos sin cargarle de presión y utilizarle en los segundos tiempos para agitar los partidos

La gestión con Lamine Yamal es, prácticamente, un trabajo de orfebrería. Su talento es innato y su proyección parece no tener techo. Sin embargo, su corta edad -apenas 16 años- obliga al cuerpo técnico del Barça a ir con pies de plomo para llevar de la mejor manera posible su adaptación al fútbol profesional, así como para minimizar el riesgo de lesiones.

Tras debutar con el primer equipo en el tramo final de la temporada pasada, el canterano ha derribado la puerta del primer equipo a base de destellos de calidad. Se ha ganado a pulso estar en la dinámica de entrenamientos y partidos de Xavi Hernández. De hecho, ha participado en todos los 16 partidos que ha disputado el Barça hasta la fecha: doce de Liga y cuatro de Champions League.

Hay un debate alrededor del joven futbolista. Algunos apuestan porque debería tener más minutos, ya que siempre que ha salido, ha aportado algo distinto al equipo partiendo desde la banda derecha del ataque. Otros, no obstante, creen que hay que ir poco a poco con él para no quemarlo demasiado rápido.

De los 16 encuentros en los que se ha vestido de corto, tan solo en siete de ellos lo ha hecho partiendo desde el once titular: el último de Liga fue hace un mes contra el Granada. Desde aquel encuentro, que fue el último antes del parón de selecciones de octubre, tan solo ha sumado 185 minutos, lo que significa un promedio de 37 minutos por duelo.

Antes del partido frente al conjunto nazarí, su media de minutos por partido era de 54. Un descenso de participación significativo, que entrevé la hoja de ruta de Xavi Hernández con el canterano. Todo apunta a que también jugará contra el Deportivo Alavés este fin de semana y, nuevamente, parón de selecciones.

El Barça en ataque no está generando lo esperado, con Lewandowski con la pólvora mojada, Joao Félix no ha logrado mantener la regularidad del inicio de curso; mientras que Ferran Torres y Raphinha no han dado el paso adelante esperado. El más beneficiado de este contexto podría ser Lamine Yamal.