Tres años de Laporta: las promesas incumplidas

Joan Laporta ganó en marzo de 2021 sus segundas elecciones a la presidencia del Barça. Lo hizo tras una campaña en la que buscó tocar la fibra de los socios y socias despertando los buenos recuerdos que dejó su primer mandato. El mejor ejemplo de ello fue la pancarta colgada junto al Santiago Bernabéu. “Ganas de volver a veros”, rezaba su mensaje.

Carisma, nostalgia y experiencia fueron sus mejores armas, pero no las únicas que usó Laporta para superar a sus rivales, Víctor Font y Toni Freixa. El lema ‘Estimem el Barça’ fue el nexo de unión de su campaña y el título con el que encabezaba un programa electoral que constaba de dieciséis páginas y cuatro ejes: “El Barça, un club de Catalunya abierto al mundo. Somos ‘més que un club’”, “La sostenibilidad. Nuestro compromiso ambiental”, “La Fundació Barça” y “Barça, deporte, historia y cultura”.

Promesas abstractas y promesas concretas

Algunos de los puntos incluidos en estas cuatro temáticas eran tan abstractos como el “compromiso con el barcelonismo” o el “desarrollaremos programas transversales capaces de generar sinergias entre personas y territorios fuertemente comprometidos con nuestros objetivos”. Algunos, más concretos, adquirían el compromiso de “calcular la huella ecológica del club” o el de “incorporar puntos de recarga para vehículos eléctricos y espacios seguros para aparcar bicicletas en los aparcamientos de las diferentes instalaciones del club”.

Joan Laporta, la noche del 7 de marzo de 2021 tras ganar las elecciones a la presidencia del FC Barcelona / Javi Ferrándiz

Muchas de las obligaciones adquiridas en el programa se han cumplido, como la de acompañar a los nuevos fichajes a visitar el Museu para conocer la historia de la entidad. O la creación de la figura del director del Área de Sostenibilidad, cargo que ostenta Jordi Portabella desde noviembre de 2021.

Algo se rompió con Leo Messi

Sin embargo, las grandes promesas realizadas durante la campaña electoral por Joan Laporta no figuran en su programa. El hoy presidente del Barça reservó los grandes temas de actualidad y las mayores preocupaciones de aquellos días para sus apariciones públicas. Y, de todos ellos, uno destacaba por encima del resto: la continuidad de Leo Messi. La renovación del ‘10’ fue, sin ningún género de dudas, la gran promesa incumplida del dirigente, resumida en una de esas frases que quedarán para siempre en la memoria colectiva del barcelonismo: “Con Messi lo arreglo en un asado”, dijo en una entrevista a ‘La Vanguardia’.

Laporta y Messi, en la Ciutat Esportiva Joan Gamper / SPORT

Una vez alcanzó la presidencia, famosa también es la frase "la renovación progresa adecuadamente", y pese a encarrilar una renovación pactada al cien por cien y solo pendiente de la firma, el mandatario se echó atrás en una decisión histórica y muy dolorosa de la que aún hoy no se han despejado todas las dudas. Joan Laporta pasará a la historia como el presidente que dejó escapar al mejor jugador de la historia del Barça y del fútbol mundial. Aquella herida aún no se ha cerrado y tardará muchísimo en hacerlo. Seguramente sanará cuando Laporta ya no lidere la entidad.

¿Las comisiones siguen siendo los Reyes?

Otra de las promesas realizadas en campaña fue el compromiso de gestionar con absoluta transparencia las comisiones a intermediarios y agentes en las operaciones de fichajes. Fue durante la presentación de la auditoría forensic con la que lograron una fotografía exacta de la situación financiera del club, en febrero de 2022, cuando Laporta explicó su política en este ámbito. Cuestionado por si durante su mandato podía prometer que no pagaría más de un 5% a representantes en futuros traspasos, comentó que “lo que seguro que no haremos son pagos sin causas. No pagaremos por un concepto que es falso. Procuraré no hacer pagos desproporcionados”.

Haaland y Bernardo Silva, celebrando un gol / EFE

Puso como ejemplo el hipotético fichaje de Haaland: “Es una operación en la que se están comentando unas comisiones exageradas”. Y lanzó un dardo a Bartomeu: “En el pasado ha sucedido a veces que, si querías fichar a un jugador, tenías que pagar ciertas comisiones”, asumía antes de comprometerse a que “si lo hacemos, no lo vamos a disfrazar. Lo explicaremos con transparencia máxima. Si queremos y corresponde tener que pagar una comisión impactante, lo explicaré. Lo que seguro que no haremos es decir que cuesta 17 millones y luego resulta que 40 van para el padre”.

El nuevo Camp Nou Spotify no lo has visto igual: Las imágenes definitivas del nuevo templo blaugrana / SPORT

Durante su actual mandato, no ha habido noticias sobre las comisiones pagadas a agentes o intermediarios en las más de veinte operaciones hechas para reforzar a la primera plantilla de fútbol masculina. Debe entenderse, pues, que no se ha pagado ninguna que superara las cantidades normativas. Y tampoco debe haber ocurrido en otros ámbitos como el de los patrocinios, pese a la ayuda inestimable de intermediarios que ayudaron a conectar el club con Spotify.

Otras promesas incumplidas

Aunque estas fueron las más sonadas, hubo más. Por ejemplo, Joan Laporta llegó a decir que "en base a la experiencia que tenemos, la determinación y las decisiones que tomaremos, el Barça volverá en un corto periodo de tiempo a estar saneado económicamente. Hablo de un año y medio, máximo dos años", dijo en una entrevista a 'MD'. Obviamente, han pasado tres años y la situación no solo no ha mejorado, sino que sigue costando muchísimo cuadrar los números para no tener pérdidas.

Joan Laporta firma autógrafos a su llegada a Bilbao / Valentí Enrich

En lo referente a la construcción del nuevo Camp Nou, Joan Laporta dijo en campaña que había dos vías de actuación: jugar en el Estadi mientras se realizaban las obras o jugar en otro sitio y construirlo de golpe. El entonces candidato comentó que "haremos un referéndum para que los socios decidan qué es lo que prefiere hacer". No ha habido referéndum.

El presidente también dijo antes de serlo por segunda vez que los días de partido los socios tendrían un 50% de descuento en las camisetas del Barça. A la hora de la verdad, nada de nada: "Quizá no es el mejor momento para efectuar un 50% de descuento en las equipaciones para socios. Se ha disminuido el ticketing y otras partidas con el traslado a Montjuïc. Hay un presupuesto por cumplir", dijo en la Asamblea de Socios Compromisarios.