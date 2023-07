Laporta: "Tenemos pagos pendientes con Messi hasta 2025"

El presidente del Barça ha explicado que "lo que se le debe es el diferimiento de la masa salarial que se pactó con la anterior junta" Entiende, además, su decisión de ir a Miami y desde el club ya preparan el "superhomenaje", que coincidiría con el 125º aniversario de la entidad

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, ha repasado la actualidad del club blaugrana en una entrevista concedida a 'La Vanguardia'. El máximo mandatario de la entidad culé ha explicado la planificación deportiva para la temporada 2023-24 y no ha dudado en hablar sobre el 'caso Messi'.

"Entiendo que Messi se decantara por Miami. Teníamos pactado con LaLiga que para Messi dedicaríamos una parte de los recursos que tenemos. Dentro del plan de viabilidad estaba contemplado. Se lo comunicamos a Jorge Messi. Me dijo que Leo había pasado un año muy difícil en París y que quería menos presión. Con nuestra opción, él hubiera seguido teniendo presión y entendí su decisión. Que le vaya muy bien y empezamos a preparar su superhomenaje. En el marco del 125 aniversario y cuando volvamos al Camp Nou sería perfecto", ha explicado Laporta en la citada entrevista.

También ha reconocido que se le debe dinero al argentino, que corresponde al "diferimiento de la masa salarial que se pactó con la anterior junta y que produce pagos pendientes que terminan en el 2025", añadiendo que "se le paga religiosamente" y que "corresponde a la masa salarial, pero es interpretable" porque "con la mejora de las relaciones con LaLiga, las indemnizaciones de las secciones no impactarán en el fair play financiero".

Salidas y entradas

Joan Laporta cree que el Barça alcanzará un acuerdo con el Tottenham por Clément Lenglet, quien ha estado cedido allí durante la última temporada, y no se olvida tampoco de Sergiño Dest. Sobre Ansu Fati, le recomienda "que continúe, ha de ganarse la confianza de Xavi y cuando salga marcar la diferencia porque por talento puede hacerlo".

También reconoce que el club ha recibido ofertas por Christensen, Pedri, Gavi, Araujo, Ter Stegen, Ansu, Raphinha y Balde; pero el Barça "no es un club vendedor". En esta ecuación no menciona a Kessié, de quien "no le consta de manera formal" la oferta de Arabia Saudí, aunque "si se quiere ir, lo respetaremos, pero puede ser muy útil para el Barça".

Tras la salida de Busquets, el Barça necesita reforzarse con un pivote de primer nivel. "Xavi entiende la situación del club. Le gustaría reforzar el centro del campo, pero sabe que algunas opciones son inviables y nos equivocaríamos. Cortaríamos la progresión de la cantera. Tenemos a Marc Casadó, Pau Prim, Gerard Hernández o Marc Bernal. Primero hay que mirar en casa".

Sobre uno de los candidatos, Oriol Romeu, ha evitado mojarse en exceso: "Ha hecho un año extraordinario en Girona, estuvo en nuestra cantera. Se está trabajando desde la secretaría técnica este tipo de opciones. Ya veremos".

Renovaciones y la dirección deportiva

Preguntado sobre el estado de la renovación de Xavi Hernández como técnico del primer equipo, Laporta ha comentado lo siguiente: "Sabe que lo prioritario es mejorar el equipo y el plan de viabilidad. Luego, tiempo habrá para su extensión y mejora de contrato, se la merece. Quiere seguir y no habrá problema".

Por lo que respecta a la renovación de Alexia Putellas, ha argumentado que "estamos bastante cerca del acuerdo"; mientras que con Aitana Bonmatí, "tiene más tiempo de contrato y aún no hemos iniciado el proceso".

Uno de los hombres que más peso ha ganado en la dirección deportiva es Deco, aunque no ha sido todavía presentado oficialmente. "Anunciaremos a mediados de julio la entrada de Deco y ejercerá la función de Txiki Begiristain en mi primera etapa", ha apuntado.

También ha dado explicaciones sobre el 'adiós' de Mateu Alemany, que acabó reculando en su decisión y apostando por continuar el proyecto blaugrana. Se gestionó con normalidad, fue motivo de alegría. Comprendimos que tenía una gran oferta y que decidiera marcharse, pero luego pensó que era mejor rectificar. Es uno de los artífices de la recuperación del club".