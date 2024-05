Lo que no se vio del enfado de Ederson con Guardiola

Hay paradas imposibles que dan ligas. Y cuando el Manchester City levante su cuarta Premier League consecutiva - si gana al West Ham el domingo, lógicamente -, todos se acordarán de la heroica actuación de Stefan Ortega en el Tottenham Stadium.

Todos los futbolistas quieren ser importantes en algún momento de sus carreras. Y anoche, cuando menos se lo esperaba, el guardameta alemán con raíces españolas no solo cumplió en una cita decisiva, sino que se vistió de héroe para dar medio título a su equipo. Y claro, cuando uno brilla bajo palos, hay otro - o otros - que queda a la sombra.

El momento justo del impacto del pie derecho de Romero en la cara de Ederson / LAP

Y el que está acostumbrado a defender la portería 'cityzen' y a disputar prácticamente la totalidad de los minutos de una temporada, fue 'obligado' a abandonar el terreno de juego.

Una vez superada la hora de juego en el Tottenham Stadium, y con el City mandando en el marcador gracias a Erling Haaland, Ederson impactó con el 'Cuti' Romero en el momento de atrapar un centro de Kulusevski. El balón botó justo antes de que el brasilño pudiera blocarlo, y el central lo atacó alargando su pierna derecha, estampándola en la cara del portero.

DESCONTENTO... Y FRUSTRADO CON EL CAMBIO

Lógicamente, el argentino fue amonestado por tal entrada, después de que todos los jugadores de campo 'skyblue' protestaran al árbitro. Y Pep decidió cuidar a su futbolista, por lo que lo sustituyó para dar entrada a Ortega. Sin embargo, a Ederson no estuvo demasiado de acuerdo con su técnico.

Cuando llegó a la zona de banquillos, pese a que Guardiola le diera todas las explicaciones posibles, mostró su descontento y enfado con la decisión de su técnico. Incluso pateó una nevera y tiró el peto de malas maneras. Y estuvo hecho un mar de lágrimas, por lo que necesitó del consuelo del cuerpo técnico y del resto de sus compañeros.

Y una vez terminó el partido, Guardiola fue preguntado por el estado de su guardameta titular: "Ederson sufrió un golpe en el ojo. Lo tiene hinchado, no ve bien. Vino el médico y me dijo que no podía ver bien, que había que cambiarlo".