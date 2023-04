El plan del Real Madrid para el clásico del Spotify Camp Nou

Carlo Ancelotti ha previsto la logística habitual para los choques frente al Barça El conjunto madridista afronta el segundo choque de la temporada en el coliseo azulgrana sin la comida de directivas previa

El Real Madrid ultima los detalles de uno de los desplazamientos más importantes del conjunto de Carlo Ancelotti en la temporada 2022/23, el clásico frente al Barça en la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey.

El conjunto blanco tiene el desafío de remontar el 0-1 del choque de ida en el estadio Santiago Bernabéu, teniendo en cuenta que el historial entre ambos equipos esta temporada es de 4 triunfos para los azulgranas y 1 para los madridistas.

El Real Madrid ha previsto esperar al mismo miércoles para llevar a cabo el desplazamiento hasta Barcelona, como es habitual desde hace unos años. Lo hará en un vuelo programado a partir de las 11.00 horas desde el aeropuerto de Barajas.

A continuación, establecerá su cuartel general en un hotel relativamente alejado de las instalaciones del Spotify Camp Nou para velar armas en las últimas horas previas al clásico, en donde los futbolistas de Ancelotti almorzarán y descansarán antes de acudir al estadio azulgrana para el partido de las 21.00 horas.

Como ya sucedió en el último clásico de la Liga disputado en Barcelona hace unos días, no habrá almuerzo de directivas, aunque todavía no está confirmado si Florentino Pérez estará o no en el palco para seguir en directo el encuentro, a diferencia del choque liguero.

Tras la disputa del encuentro, el Real Madrid se trasladará directamente desde el estadio hasta el aeropuerto de Barcelona para tomar el vuelo previsto poco después de la media noche y así descansar en la capital española.

El conjunto de Ancelotti vuelve a jugar el sábado 8 de abril, en La Liga contra el Villarreal en el Santiago Bernabéu, y el miércoles 12 de abril en la ida de los cuartos de final de la Champions League.