Barcelona – Real Madrid | Sigue en directo la rueda de prensa de Ancelotti

"No es volverse loco por marcar el gol, lo puedes hacer en el noventa. Creo que en la ida controlamos bien el partido pero no llegamos muchas veces, nos faltaron transiciones más rápidas, pero no vamos a volvernos locos de marcar gol: lo puedes marcar al minuto cinco y luego encajar dos. La idea es hacer un partido completo: si lo logras vas a marcar".

"En la evaluación tenemos en cuenta que la banda izquierda con Vinicius no le pedimos tanta llegada. Porque la amplitud está ocupada. La banda derecha depende de si tenemos a Valverde, que va más por dentro, o Rodrygo, le pedimos cosas diferentes. No estoy focalizado en laterales que tienen que atacar siempre".

Si hará cambios tras perder los últimos tres clásicos

"Sí, es una opción. Valoro que los hemos hecho bien en los últimos partidos y no miramos solo los resultados. En el último clásico estuvimos muy cerca de ganar, puedo hacer una lineación distinta, puede que no. Pero la línea no cambia: creo que los dos últimos clásicos a nivel de juego no han ido mal".