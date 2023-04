El once del clásico: Sergi Roberto, la llave de Xavi en el centro del campo

La baja de Frenkie, sumada a la de Pedri, vuelve a otorgar muchos números al de Reus En el último clásico, Sergi Roberto estuvo a un gran nivel y marcó un gol; para Xavi es fundamental en este tipo de partidos

A buen seguro que Xavi Hernández se guarda algún as en la manga para el clásico, pero las bajas tampoco le dan un gran margen. Tras el 0-1 de la ida en el Santiago Bernabéu, el sistema con Gavi de extremo en ataque y cuarto centrocampista a la hora de defender parece el más factible.

Sergi Roberto tiene muchos números de repetir después de que en el último clásico se convirtiera en una pieza fundamental en la victoria, ya no solo por su gol, sino también por su trabajo y despliegue. Fue el arma que desestabilizó el centro del campo madridista.

Xavi Hernández siempre ha defendido a capa y espada a Sergi Roberto, ha sido el valedor de su última renovación y le considera muy necesario en partidos como el de este miércoles.

Más con la baja de Frenkie de Jong, que se suma a la de Pedri. Busquets y Roberto en la base del cuadrado, y Kessie y Gavi en la parte superior se antoja como la opción más probable.

Un clásico contra el Real Madrid

Sergi Roberto ha jugado 19 clásicos contra el Real Madrid, es al tercer equipo que más veces se ha enfrentado solo por detrás de Athletic de Bilbao (21 partidos) y Atlético de Madrid (20).

Su balance contra los clásicos es de 10 victorias, 3 empates y 6 derrotas. Un gol, el marcado en el último precedente, y 6 asistencias.

Fue titular en los dos Barça-Real Madrid de Liga, y suplente en la ida de la Copa del Rey y en la final de la Supercopa de España, pero su buena actuación hace apenas dos semanas en el centro del campo le podría abrir de nuevo las puertos en el quinto clásico oficial de la temporada.

Ante un Real Madrid que no le queda otra que salir a atacar para remontar el 0-1 adverso de la ida, Sergi Roberto puede ayudar a Sergio Busquets en la contención y que con su experiencia, el partido no se convierta en un ida y vuelta que no beneficiaría al Barça.

Teniendo en cuenta las bajas y el resultado de la ida, el Barça podria jugar con Ter Stegen bajo palos; defensa con Araujo, Kounde, Marcos Alonso y Balde; medular para Busquets, Sergi Roberto y Kessie; y arriba, Raphinha, Lewandowski y Gavi.