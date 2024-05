La fórmula de Florentino para rentabilizar a los descartes

El concepto de cantera del Real Madrid pasa principalmente por hacer caja. Son varios los futbolistas formados en el fútbol base madridista que están traspasados a otros equipos y de los que el club blanco se guarda algún tipo de derecho para asegurarse beneficios económicos en caso de que se revaloricen.

Miguel Gutiérrez, el que más ha crecido

Uno de los nombres más significativos es el de Miguel Gutiérrez, que está realizando una temporada excepcional en el Girona. En un informe del Diario AS se explica cómo está su situación y la de otros futbolistas surgidos de La Fábrica. La conclusión es que casi siempre se repite un mismo patrón.

Miguel Gutiérrez fue traspasado por el Real Madrid el pasado verano, pero con una opción de repesca de 8 millones de euros. Sin duda, se ha vuelto más que asequible, pues su actual valor de mercado, según los criterios de Transfermark, es ya de 20 'kilos'. El negocio está asegurado para el club blanco.

Girona - FC Barcelona | El gol de Miguel Gutiérrez

La entidad madridista mantiene el 50 por ciento de los derechos de Miguel, igual que con el resto de canteranos que tiene repartidos por varios clubs. En calidad de traspasados, están los futbolistas del Alavés Antonio Blanco y Mario Gila. El primero fue titular en el Santiago Bernabéu y es una de las piezas clave en la buena temporada de los de Luis García.

No son los únicos. A Sergio Arribas (Almería) y Carlos Dotor (Celta) no les ha ido muy bien las cosas, pero el Real Madrid tampoco se desespera, pues pueden revalorizarse en siguientes temporadas y la mitad de un eventual traspaso está asegurado.

Cedidos y casos 'especiales' de Reinier y Kubo

También los hay que juegan a préstamo. Son los casos de Peter Federico (Valencia), Latasa (Getafe) y Marvin Park (UD Las Palmas). Todos ellos, claro, manteniendo el Real Madrid el 50 por ciento de sus derechos.

Peter Federico, en el partido ante el Madrid / Valencia CF

Y después, están dos situaciones especiales. Las de Reinier y Take Kubo. El brasileño no se puede considerar un canterano, pues fue para el RM Castilla (con el que solo jugó 3 partidos) y tras un fuerte dispendio económico de 30 millones de euros para comprar al Flamengo su cláusula de rescisión. Está cedido al Frosinone italiano y no hay opción de compra, por lo que debe volver. Tiene contrato hasta 2026.

Una fórmula parecida a la de Kubo, que también pasó por varios equipos a préstamo: Mallorca (en 2 etapas), Villarreal y Getafe. Hasta que la Real Sociedad se decidió a ficharlo en julio de 2022 por 6 millones de euros. En este caso, lo que tiene el Real Madrid es un derecho preferencial durante los próximos 5 años.