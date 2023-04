El clásico de Copa tampoco tendrá comida de directivas

Ya no la hubo en el último partido de Liga. El Barça sigue molesto con el Real Madrid por el 'Caso Negreira' La incógnita ahora está en si Florentino Pérez acudirá al palco del Spotify Camp Nou

Como ya sucedió en el último clásico de Liga del pasado 19 de marzo, tampoco habrá comida de directivas previa al clásico de Copa del Rey del próximo miércoles. Así lo ha decidido la junta directiva del Barça que preside Joan Laporta.

Esta decisión muestra el malestar que sigue existiendo en el club blaugrana con Florentino Pérez y la junta directiva del Real Madrid por decidir presentarse como acusación en el 'Caso Negreira', en el que se investiga, entre otros, al FC Barcelona, a los expresidentes Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu y a algunos exejecutivos del club como Òscar Grau y Albert Soler.

La decisión de la directiva del Barça en el último clásico de Liga provocó la respuesta de Florentino Pérez, que decidió no viajar a Barcelona y no sentarse en el palco del Spotify Camp Nou al lado de Laporta. El entorno del presidente blanco aseguró que lo hacía porque esperaba un ambiente muy hostil contra él y su equipo y para no echar más leña al fuego. El ambiente en el estadio barcelonista acabó siendo normal en un clásico.

Florentino, junto a Ronaldo en el palco del Bernabéu | EFE

La incógnita ahora es saber si Florentino Pérez viaja este miércoles a Barcelona o sigue optando por quedarse en Madrid. El presidente blanco está muy contento tras la goleada de su equipo ante el Valladolid y convencido de pasar a la final. Es por ello que posiblemente opte por viajar para estar al lado de sus jugadores en un encuentro que considera muy importante.

La relación entre ambas directivas no pasa por su mejor momento tras la decisión del Real Madrid de personarse en el 'Caso Negreira', pero explican que seguirán de la mano en temas comunes como la Superliga, el pulso que mantienen con el presidente de LaLiga, Javier Tebas. También trabajan en jugar otro clásico en pretemporada como los que ya disputaron en Miami y Las Vegas.

SIN MOSAICO

A pesar de la importancia del partido del miércoles, en el que el Barça defiende el gol de ventaja marcado en el partido de ida en el Santiago Bernabéu para meterse en la final de la Copa del Rey, la junta directiva del Barça también ha decidido que no habrá mosaico de animación antes del inicio del partido. Tampoco lo hubo en el último clásico de Liga.