Lewandowski se entona y vuelve a estar con números de crack

Robert Lewandowski ha marcado en las tres últimas jornadas y ha generado otros tres goles para sus compañeros Lleva 36 goles como barcelonista en 51 partidos con una media espectacular de 0.7 tantos por encuentro

El mejor Robert Lewandowski ha vuelto. El polaco inició la temporada con menos fluidez de la habitual y no marcó en las dos primeras jornadas. No solo fue la falta de gol, sino que apenas tuvo ocasiones. Sus sensaciones no eran positivas, golpeado por los rivales, y con pocos apoyos. Sin embargo, Lewandowski ha revertido pronto su situación y los números así lo atestiguan.

El polaco ha marcado en las tres últimas jornadas de Liga, dos goles fueron decisivos ya que dieron los tres puntos en Villarreal y Pamplona. Frente al Betis mantuvo su idilio con el gol en un pase vertical filtrado por Christensen y con Joao Félix dejando pasar el balón entre las piernas despistando a toda la defensa.

Lewandowski definió con la eficacia que los culers recordaban. Al polaco se le vio más cómodo con Joao Félix y Ferran al lado ya que así había otras referencias en el área y los centrales no estaban tan volcados en él.

Sus reclamaciones

'Lewa' había reclamado la presencia de delanteros natos en declaraciones a finales de agosto: "A veces me faltan apoyos y no jugamos con suficientes jugadores de ataque". Ferran y Joao son de este perfil. En cualquier caso, los extremos a partir de ahora están destinados a jugar más centrados con la presencia de Joao Cancelo y la continuidad de Balde en los carriles.

Frente al Betis, Lewandowski pudo disparar tres veces y en dos de ellas encontró portería. Su puntería ha mejorado. Ya no está tan ansioso. Otra prueba es que no cometió ninguna falta ni vio la tarjeta amarilla. En las anteriores cuatro jornadas fue amonestado en dos ocasiones.

Gran promedio

A los 3 goles que lleva en la Liga hay que añadir que ha generado tres goles par sus compañeros. Frente al Cádiz asistió a Ferran Torres y ayer estuvo en el inicio de los goles de Raphinha y Joao Cancelo.

En total, Lewandowski ha marcado 36 goles como azulgrana en 51 partidos, con una media de 0.7 tantos por partido. Números de auténtico depredador del área.