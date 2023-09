Lewandowski: "No soy una máquina ni un animal, soy humano"

Robert Lewandowski concedió una entrevista para 'L'Equipe' en la que admitió que no ha alcanzado el mismo nivel desde que abandonó el Bayern de Múnich El delantero reconoce que no es fácil "estar siempre arriba" y que uno también tiene sus "problemas" y "días malos"

El delantero polaco del FC Barcelona, Robert Lewandowski, concedió una entrevista para 'L'Equipe' tras ganar el Trofeo Gerd Müller y admitió que, a pesar de que siempre está "hambriento" de gol, no está cerca del nivel que acostumbraba en Alemania durante su etapa como futbolista del Bayern de Múnich.

Lewandowski está pasando por un momento delicado en el FC Barcelona. La efectividad del polaco de cara a portería se ha visto amenazada por una 'mala racha' llena de adversidades e infortunios con la que el delantero ha justificado que "no es una máquina ni un animal" y que también tiene sus "problemas" y sus "días malos" como cualquier "humano". Su inicio de liga, a pesar de haber marcado dos goles en cuatro partidos, ha estado lejos de cumplir las expectativas, el barcelonismo aún espera de él un 'plus' que vuelva a dibujar al Lewandowski del Bayern de Múnich.

"Es muy difícil estar siempre arriba. He estado trabajando en esto durante más de 20 años y no siempre puedes hacer el trabajo perfecto. Y ya sea que uno esté un poco 'tocado' o sin sentirse bien consigo mismo, lo que le pedimos es que rinda. El resto no interesa, pocos pasan la primera página del libro, la que muestra el resultado", manifiesta.

Sin embargo, el delantero se muestra tranquilo porque considera que nunca ha perdido su "instinto" y que ante cualquier situación y frente a cualquier rival siempre se encuentra "en alerta". Consciente de que el fútbol es una montaña rusa, el de Cracovia confía en que volverá a despuntar pronto en su máxima cualidad, el gol. "Estoy siempre hambriento. Puedes haber marcado, haber hecho un gran partido y hay que bajar la tensión, pero siempre hay un después y no puedo demorarme demasiado. Si te detienes en 'Soy el mejor' ya no funciona. Cuando era pequeño, marcaba mucho y nunca estaba satisfecho", admite el azulgrana.

"Solo me atengo a dar lo mejor de mí en todas las áreas y tratar de hacer algo que nunca se haya hecho antes. Tampoco me detengo demasiado en las rachas sin goles, es algo que cuenta para los medios y para la afición, pero trato de ver el resto. A veces tengo que decir que duele, pero eso no es fútbol", añade el internacional.

Finalmente, Lewandowski reconoce su felicidad por haber fichado por el FC Barcelona. "Estoy muy feliz de estar en un club increíble y con un equipo increíble. La gente cree en mí y experimento hermosas emociones. Estoy seguro de que estoy en el lugar correcto en el momento correcto", concluyó el futbolista.