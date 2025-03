Lage confirma las bajas y espera "un gran partido de fútbol"

Bruno Lage, entrenador del Benfica, valoró la eliminatoria frente al Barça de los octavos de final de la Champions League que se abrirá con el partido de ida que se disputará este miércoles en el estadio Da Luz. El técnico mostró su respeto hacia el conjunto de Hansi Flick, si bien espera pasar la eliminatoria.

Uno de los nombres más destacados que no estarán en el partido es Ángel Di María. "Creo que la eliminatoria va a ser ajustada. Di María no está disponible para el partido", afirmó Lage sin entrar en más detalles sobre la ausencia del argentino, pieza clave en el ataque del Benfica.

Otro de los contratiempos para los lusos es la baja de Florentino Luis. Sin embargo, Lage evitó dramatizar y mostró confianza en sus alternativas. "Contamos con otro jugador, no diré quién. Lo más importante es que el equipo trabaje como un todo. Sólo así podremos decir que un jugador en concreto ha hecho un gran partido si hacemos un buen partido como conjunto", explicó el técnico.

Pese a estos inconvenientes, Lage insistió en que el Benfica tiene armas para hacer daño al Barcelona. "Hemos mirado al rival y hemos intentado buscar los espacios que nos ofrece. Tenemos que saber aprovecharlos. Es una pregunta muy interesante, pero antes de poder responderla aquí, tenemos que hacerlo en el campo", aseguró el entrenador.

Trubin vuelve a la portería

En cuanto a la portería, Lage tuvo palabras para Anatoliy Trubin, que ha sido una de las piezas clave del Benfica esta temporada. "Que esté en su mejor momento, porque ha tenido la oportunidad de entrenar y descansar. Se ha entrenado muy bien y ha hecho grandes actuaciones. Trubin no puede relajarse porque tiene un digno competidor en Samu, y además tenemos a André Gomes, que es un joven talento", comentó.

El entrenador del Benfica también fue cuestionado sobre el cansancio acumulado de los jugadores y las quejas del técnico del Barcelona, Hansi Flick, por tener menos días de preparación en comparación con los lusos. "Estoy de acuerdo si analizamos el tema de forma global. Hay cosas más importantes que discutir que si jugamos o no. Entre el partido de mañana y el siguiente del campeonato no tendremos ni 72 horas. Eso es más importante que pensar en si jugó o no el rival", dijo Lage, dejando claro que la carga de partidos también es un problema para su equipo.

De cara al duelo ante el Barça, Lage pronosticó un partido con ocasiones. "No puedo predecir cuántos goles se marcarán en el partido, pero sí puedo predecir un gran partido de fútbol porque hay dos equipos que tienen la vista puesta en atacar", afirmó el técnico, quien dejó claro que no considera que el partido de ida sea decisivo: "El resultado de mañana va a ser importante, pero el de vuelta será el que decida la eliminatoria".